Hanoï et Ho Chi Minh-Ville dans le top 100 des meilleures villes du monde à découvrir à pied

Le président hongrois Sulyok Tamás et son épouse se promènent autour du lac Hoan Kiem. Photo : An Dang - VNA

Selon le classement « Best 100 Walking Cities 2026 » récemment publié par GuruWalk, Hanoï et Ho Chi Minh-Ville figurent parmi les 100 meilleures villes du monde pour une exploration à pied en 2026.

La liste comprend également Hoi An, à Da Nang.

Selon GuruWalk, ce classement, fondé sur des données réelles de voyageurs plutôt que sur des évaluations éditoriales, reflète les destinations effectivement fréquentées ainsi que la manière dont les visiteurs évaluent l’expérience de découverte d’une ville à pied avec un guide local.

Le classement s’appuie entièrement sur des données objectives issues de l’activité réelle sur la plate-forme GuruWalk au cours des douze derniers mois (avril 2025 – avril 2026) : plus de 467.000 avis vérifiés provenant de 3.600 visites guidées dans plus de 800 villes à travers le monde ; le score final combine le volume de voyageurs (65 %) et le niveau de satisfaction (35 %).

