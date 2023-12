Hanoï enregistre une croissance économique de 6,27% en 2023

Selon l’Office des statistiques de Hanoï, la croissance du Produit intérieur brut (PIB) de la capitale en 2023 est estimée à 6,27% par rapport à l'année dernière.



Cette année, les secteurs des services, de l’industrie et de la construction, ont connu une hausse annuelle de 7,26% et de 5,29%, respectivement.



L’import-export en 2023 a été confronté à de nombreuses difficultés, en raison du déclin de la plupart des grands marchés traditionnels d'exportation et d'importation de Hanoï. Le volume total du commerce extérieur a atteint 54,4 milliards de dollars, soit une baisse annuelle de 6,4%. Les exportations se sont chiffrées à 16,7 milliards de dollars, en baisse de 2,4%, les importations, 37,7 milliards de dollars, en baisse de 8,1%.

Pont Nhat Tan, Hanoï. Photo: VNA

Concernant les investissements directs étrangers (IDE), en 2023, Hanoï a attiré 2.943 millions de dollars, dont 441 millions de dollars de capitaux nouvellement enregistrés, 307 millions de dollars d’investissements additionnels, et 2.195 millions de dollars d’apports en capital social et achats d’actions.



En 2023, Hanoï a dénombré 31.400 entreprises nouvellement créées, soit une augmentation de 6,3% par rapport à 2022. Leur capital social a atteint 346,6 billions de dongs, soit une augmentation de 5%.-VNA/VI