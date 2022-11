Hanoi élue destination idéale de voyage en solitaire

Près de 50.000 utilisateurs de l’application de réservation Booking ont choisi Hanoi comme l’une des 5 destinations appropriées pour profiter de journées de célibataires heureuses.

Assise dans un coin au bord du lac, Jade (du Royaume-Uni) a appelé sa famille pour lui dire qu'elle avait de la chance de venir à Hanoï à la plus belle période de l'année. Photo: Vietnamnet



Lors de la Journée mondiale des célibataires (11 novembre), Booking a mené un sondage sur les endroits que les voyageurs solitaires aimeraient le plus visiter. Ce résultat est basé sur les votes de près de 50.000 personnes de 31 pays et territoires à travers le monde.Les cinq destinations les plus votées sont la capitale Hanoi, la ville de Liverpool (Royaume-Uni), l’île de Ko Ngai (Thaïlande), la ville de Búzios (Brésil) et l’archipel de Yaeyama (Japon)."Parler de Hanoi, c’est aussi parler de sa cuisine et de sa culture uniques. Cela contribuera à engranger de nombreuses expériences intéressantes lors de votre voyage en solo. Vous pouvez sentir la vie typique des habitants de la capitale dans les petites rues bondées. Hanoi possède un trésor aux empreintes historiques, reflétées dans ses œuvres architecturales centenaires", a écrit Booking.