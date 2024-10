Hanoï élabore un circuit à la découverte de villages artisanaux du district de Thuong Tin

Le Service du Tourisme de Hanoï et le Comité populaire du district de Thuong Tin développent un circuit intitulé « Arts de villages artisanaux de Duyen Thai ».

Selon son directeur adjoint Tran Trung Hieu, le Service du Tourisme de Hanoï conçoit cette année des produits du tourisme expérimental associés aux valeurs patrimoniales, aux monuments et aux villages artisanaux le long de la « Route patrimoniale au Sud de Thang Long-Hanoï » dans les districts de Thanh Tri, Thuong Tin et Phu Xuyen.

Le circuit « Arts de villages artisanaux de Duyen Thai » met en valeur la culture et les croyances folkloriques dans la commune de Duyen Thai, district de Thuong Tin, en présentant le village d’artisanat de la laque de Ha Thai et le village de papiers votifs de Phuc Am.

Le village de Phuc Am est réputé pour sa production de papiers votifs et d’offrandes associées aux traditions spirituelles des Vietnamiens, notamment à la croyance en les déesses-mères des Trois mondes qui a été inscrite en 2016 par l'UNESCO sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Le village d’artisanat de la laque de Ha Thai a, quant à lui, plus de 200 ans d'existence.Le circuit « Arts de villages artisanaux de Duyen Thai » sera bientôt lancé. A noter que Hanoï dénombre 1.350 villages artisanaux. -VNA/VI