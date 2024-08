Hanoï donne un élan au développement de son réseau ferroviaire urbain

Les deux premières lignes ferroviaires urbaines de Hanoi ont attiré un grand nombre de passagers, contribuant à moderniser le réseau de transport public et à réduire les embouteillages, ce qui est une condition préalable importante pour que la ville développe fortement ce moyen de transport dans les temps à venir.

La section surélevée de la deuxième ligne ferroviaire urbaine, Nhon - Gare de Hanoi, a été officiellement mise en service le 8 août. Elle a transporté plus de 306 000 passagers au cours des cinq premiers jours.

La première ligne, Cat Linh - Ha Dong, transporte environ 10 millions de passagers chaque année.

Ces résultats sont considérés comme un élan important pour que Hanoi développe fortement son réseau ferroviaire urbain dans les temps à venir.

Le Comité populaire municipal a récemment soumis un projet de plan directeur sur la construction du réseau ferroviaire urbain au Conseil populaire municipal pour discussion.

Ce plan propose de diviser le développement du réseau ferroviaire urbain en trois phases.

Entre 2024 et 2030, la ville achèvera la construction de 96,8 km de voies ferrées et préparera les investissements pour 301 km supplémentaires. Plus de 14,6 milliards de dollars sont nécessaires pour cette période.

Et entre 2031 et 2035, 301 km de voies ferrées seront construits pour un coût total de plus de 22,57 milliards de dollars. Le système ferroviaire urbain local devrait desservir 35 à 40% des passagers des transports publics après 2030.

Hanoi prévoit d'achever 200,7 km supplémentaires entre 2036 et 2045, ce qui nécessite un financement de plus de 18,25 milliards de dollars.Le vice-président du Comité populaire municipal Ha Minh Hai a déclaré que l'un des facteurs les plus importants du développement du chemin de fer urbain était le financement, et que la plus grande ressource financière était la valeur ajoutée des terres traversées par les lignes ferroviaires urbaines, qui pourrait être optimisée grâce à l’aménagement axé sur le transport en commun (TOD).

Le TOD est un modèle de développement urbain dont le centre est le transport public rapide, étroitement lié à la formation et à l'expansion du réseau ferroviaire urbain.

Le Trung Hieu, directeur adjoint du service municipal du Plan et de l'Investissement, a déclaré qu'avec l'adoption récente de la loi sur la capitale (amendée), l'Assemblée nationale et le gouvernement ont donné à Hanoi une « clé en or » pour faire face aux difficultés et aux obstacles qui entravent depuis des décennies le développement de ses infrastructures de transport, en particulier le chemin de fer urbain. -VNA!VI