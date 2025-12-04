Hanoï donne le coup d’envoi de l’UAV Cup PV GAS 2025

La cérémonie d’ouverture du concours UAV Cup PV GAS 2025 s’est tenue dans la matinée du 3 décembre à l’Académie de Sécurité publique à Hanoï, marquant le début de la phase nationale réunissant 28 équipes d’élite issues d’universités et d’académies de tout le pays.

Le concours est organisé conjointement par l’Institut de recherche sur les technologies spatiales et sous-marines (Institute for Space and Underwater Technology - ISUT) – Université des sciences et des technologies de Hanoï – et la Société PetroVietnam Gas (PV GAS).

Ce programme promeut non seulement la créativité et les prouesses technologiques de la jeune génération, mais encourage également la contribution des drones au développement industriel, garantissant la sécurité et la sûreté et apportant un soutien lors de situations d'urgence au Vietnam.

Cette édition a attiré plus de 100 dossiers d’inscription. Après deux tours de présélection et d’évaluation technique, le jury a retenu les 28 meilleures équipes pour participer à la phase de groupes au niveau national.

Les équipes sont réparties en 7 groupes et s’affrontent en matchs directs pendant trois jours (3–5 décembre 2025). Ensuite, les 7 équipes arrivées en tête de chaque groupe ainsi que la meilleure équipe classée deuxième se qualifieront pour les quarts de finale, les demi-finales et la finale (6–7 décembre 2025) afin de déterminer le champion.

Concernant les récompenses, le jury décernera un premier prix de 200 millions de dôngs, un deuxième prix de 100 millions de dôngs, un troisième prix de 80 millions de dôngs et cinq prix d’encouragement d’une valeur de 30 millions de dôngs chacun.-VNA/VI