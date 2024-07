Hanoï développe ses villages avec des produits de lotus

Des produits à base de lotus sont présentés lors du Festival de lotus. Photo: VNA

Grâce à la valeur significative des plantes de lotus, Hanoï va promouvoir la conservation et le développement de cette culture, en association au développement touristique et à la promotion de l'image locale, créant ainsi des produits uniques pour attirer les touristes.

Hanoï met particulièrement l'accent sur le développement de villages de métiers produisant des produits à base de lotus pour valoriser ces produits.

Nguyen Manh Quyen, vice-président du Comité populaire de Hanoï, a souligné que la fleur de lotus était un symbole de pureté et d'innocence pour les Vietnamiens, représentant l'esprit et l'identité vietnamienne. Les Vietnamiens sont fiers de montrer la beauté du lotus à leurs amis internationaux. Le lotus est une source d'inspiration pour la poésie, la musique, la peinture, et de nombreuses œuvres littéraires et artistiques. Cette fleur est également utilisée dans divers produits de la vie quotidienne.

La fleur de lotus possède des valeurs spirituelles, religieuses, nutritionnelles et pratiques. Presque toutes les parties de cette plante peuvent être utilisées comme aliment, herbe médicinale ou matière première de haute qualité pour l'industrie textile.

La Quang Khanh, directeur de la coopérative du village de lotus de Me Linh, a indiqué que sa coopérative cultivait 50 hectares de lotus Bach Lien et Bach Diep, issues de variétés anciennes du lac de l'Ouest. De mai à septembre, la coopérative récolte et vend entre 8 000 et 10 000 fleurs de lotus par jour. Elle a aussi signé des contrats avec la coopérative du thé Tam Tra Thai (province de Thai Nguyen) et d'autres producteurs de thé à Bac Son (district de Soc Son) pour fournir des fleurs et des feuilles de lotus.

"Nos fleurs de lotus et notre thé au lotus ont été reconnus comme produits OCOP (One Commune, One Product) 3 et 4 étoiles par la ville de Hanoï. Ils ont été marqués "Bach Thien Sen Hai Linh" par le district de Me Linh et présentés lors de nombreuses foires, conférences et expositions. Pour améliorer la qualité et diversifier les produits, nous développons deux nouveaux produits : sachets de thé de lotus et thé aux feuilles de lotus, prévus pour la fin de 2024", a partagé La Quang Khanh.

Aujourd'hui, les plantes de lotus sont cultivés dans plusieurs districts autour de Hanoï pour l'écotourisme et comme matière première de haute qualité pour l'industrie textile, la parfumerie et l'amidon.

En particulier, la soie de lotus unique au Vietnam est produite par l'artisane Phan Thi Thuan. Les "foulards en soie de lotus" de Phan Thi Thuan sont offerts par le gouvernement comme cadeaux aux chefs d'État étrangers.

En plus du thé au lotus Tay Ho, reconnu pour ses saveurs exceptionnelles, le plateau de lotus est très apprécié dans l'ancien village de Duong Lam avec plus d'une douzaine de plats à base de lotus.

Selon des statistiques, il y a actuellement plus de 600 hectares de lotus cultivés dans la ville de Hanoï, notamment à My Duc, Ba Vi, Me Linh, Phuc Tho, Ung Hoa, Bac Tu Liem, Tay Ho, Quoc Oai… En 2025, Hanoï prévoit d'étendre la culture du lotus à 900 hectares. -VNA/VI