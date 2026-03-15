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Hanoï déploie sa carte numérique d’information sur les élections des députés de la 16ᵉ Assemblée nationale et des membres du Conseil populaire pour le mandat 2026-2031

Hanoï déploie sa carte numérique d’information sur les élections des députés de la XVIᵉ législature de l’Assemblée nationale et des membres du Conseil populaire pour le mandat 2026-2031.
    

 

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