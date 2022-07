Hanoï demande au secrétaire général de l'ONU de soutenir la mise en œuvre de l'action climatique

L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'Organisation des Nations Unies (ONU), a remis au secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, une lettre du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh répondant à la proposition du secrétaire général de l’ONU sur l'établissement de relations de coopération Vietnam-ONU dans la réponse au changement climatique et présentant les efforts du Vietnam dans la mise en œuvre de ses engagements pris lors de la 26e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP-26).

Dans cette lettre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a également remercié l’ONU ainsi que son secrétaire général pour leur soutien au Vietnam, notamment à l’établissement d’un partenariat avec le G7 sur la transition énergétique.

Le secrétaire général de l'ONU a déclaré apprécier les efforts du Vietnam et a partagé les défis auxquels le Vietnam et les pays en développement sont confrontés pour répondre au changement climatique. Il a souligné que l'ONU et lui-même continueraient à soutenir le Vietnam dans ce processus.

Lors de la rencontre, l'ambassadeur Dang Hoang Giang a remercié l'ONU pour ses aides précieuses au Vietnam dans la mise en œuvre des Objectifs de Développement durable et la réponse au changement climatique, dont l'engagement de « zéro émission nette » d'ici 2050.

Enfin, l'ambassadeur Dang Hoang Giang a réitéré l'invitation du président vietnamien Nguyen Xuan Phuc au secrétaire général de l’ONU à effectuer une visite au Vietnam cette année à l'occasion des 45 ans des relations Vietnam-ONU. Antonio Guterres a accepté cette invitation et a affirmé qu'il visiterait le Vietnam dès que possible. -VNA/VI