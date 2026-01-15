Hanoï crée une atmosphère solennelle et festive à l’approche du 14ᵉ Congrès du Parti

Hanoï a, pour l’essentiel, achevé le plan de communication approuvé et poursuit l’installation de panneaux, banderoles et éclairages, y compris dans les zones périphériques. Photo: VNA

À l’approche du 14ᵉ Congrès national du Parti, la capitale Hanoï déploie à grande échelle des actions de communication, de décoration urbaine et d’animations culturelles et artistiques, créant une ambiance solennelle, joyeuse et largement partagée par la population.

Considérée comme une mission politique majeure, cette campagne est menée de manière coordonnée et méthodique. Les dispositifs sont concentrés sur six zones clés, dont le centre-ville, les axes d’entrée de la capitale, les environs du Mausolée du Président Ho Chi Minh et le Centre national des conférences.

Au total, les 126 communes et quartiers de la capitale participent tous à la décoration ; les bâtiments publics sont pavoisés depuis le 10 janvier, et les habitants hissent le drapeau national du 15 au 25 janvier. Par ailleurs, 143 écrans LED diffusent depuis le 25 décembre 2025 des contenus dédiés au Congrès.

Les décors floraux et installations artistiques doivent être finalisés avant le 16 janvier. Photo: VNA

Hanoï a, pour l’essentiel, achevé le plan de communication approuvé et poursuit l’installation de panneaux, banderoles et éclairages, y compris dans les zones périphériques. Les décors floraux et installations artistiques doivent être finalisés avant le 16 janvier.

En parallèle, 88 spectacles culturels et artistiques sont organisés dans toute la ville afin d’enrichir la vie culturelle et de renforcer l’élan collectif à l’occasion du Congrès. Point d’orgue de ces célébrations, le programme artistique spécial « Sous le glorieux drapeau du Parti », d’une durée de 120 minutes, mettra en valeur la portée politique et symbolique de l’événement, avec trois tableaux thématiques et un feu d’artifice final.

Grâce à une préparation rigoureuse et concertée, Hanoï offre ainsi un cadre solennel et enthousiaste, reflétant la confiance, la fierté et l’unité de la population de la capitale tournée vers cet événement politique majeur du pays. – VNA/VI