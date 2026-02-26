Hanoi crée un environnement favorable pour les projets de haute technologie

La ville de Hanoi finalise des mécanismes et des politiques spécifiques, notamment la mise en place d’un cadre réglementaire expérimental (« bac à sable ») pour le développement scientifique et technologique, afin de créer un environnement favorable aux projets de haute technologie, a déclaré mercredi 25 février le président du Comité populaire municipal, Vu Dai Thang.



À la tête d’une délégation venue visiter plusieurs entreprises de haute technologie et de production manufacturière de Hanoi pour leur présenter ses vœux du Nouvel An lunaire du Cheval 2026, le responsable a souligné que Hanoi considère la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique comme des moteurs de croissance clés pour sa nouvelle phase de développement.



La ville accélère l’achèvement des infrastructures du Parc de haute technologie de Hoa Lac, développe des parcs logiciels et des zones de technologies numériques, et améliore la qualité de la formation des ressources humaines hautement qualifiées, a-t-il précisé.



Chez Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd, située dans le parc industriel de Thach Thât-Quôc Oai, commune de Tây Phuong, son directeur général Tsuchibashi Akito a déclaré que la compagnie emploie actuellement plus de 6.000 personnes et est présente au Vietnam depuis près de vingt ans.

Le président du Comité populaire de la ville de Hanoi, Vu Dai Thang, avec des responsables de Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd. Photo : VNA

Elle est spécialisée dans la conception et la fabrication de circuits imprimés (PCB), l’assemblage de composants et la prestation de services complets de fabrication électronique (EMS). L’usine de Thach Thât-Quôc Oai a été la première implantation de Meiko dans le pays, la production en série ayant débuté en 2011. Depuis, l’entreprise a étendu ses investissements aux parcs industriels de Thang Long et de Quang Minh, ainsi qu’aux provinces de Hai Duong et de Hoa Binh.

En 2025, Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd a enregistré un chiffre d’affaires total de 704 millions de dollars, a contribué à hauteur d’environ 42 millions de dollars au budget de l’État et a maintenu un revenu mensuel moyen d’environ 13 millions de dôngs (498 dollars) par employé.



Au Centre de R&D de Samsung Vietnam, situé dans le quartier de Xuân Dinh, zone urbaine de Tây Hô Tây, le directeur général de Samsung Vietnam, Na Ki Hong, a déclaré que le centre, inauguré en décembre 2022, emploie environ 2.600 personnes, dont seulement 10 experts sud-coréens.



Il a précisé que le centre se concentre sur le développement de logiciels pour téléphones mobiles, le développement de matériel pour ordinateurs portables, ainsi que la recherche et la validation d’équipements de réseaux 4G/5G pour les opérateurs de télécommunications internationaux.



Selon Na Ki Hong, les ingénieurs vietnamiens ont apporté une contribution significative au développement et à la validation des technologies d’intelligence artificielle intégrées aux nouveaux modèles de smartphones, ainsi qu’au développement de logiciels en vietnamien. – VNA/VI