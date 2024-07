Hanoï continue d'attirer fortement les capitaux d'investissement

Ligne de production de composants électroniques de la sarl INOAC Vietnam (investissement japonais) dans le parc industriel de Quang Minh à Hanoï. Photo : VNA



Au deuxième trimestre 2024, Hanoï a continué de se concentrer sur les ressources et d’accélérer l'avancement des projets clés. Au cours des six premiers mois de 2024, le capital d'investissement dans le développement de la ville a atteint 208 800 milliards de dongs (environ 8,1 milliards de dollars), soit une augmentation de 9,5% par rapport à la même période de l'année dernière.

Les investissements directs étrangers (IDE) ont atteint près de 1,2 milliard de dollars.La ville a attiré en juin 43,8 millions de dollars d'IDE et les six premiers mois,1 165 millions de dollars, dont 1 036 millions de dollars injectés dans 120 nouveaux projets, 55 millions de dollars supplémentaires en provenance de 78 projets déjà opérationnels et 74 millions de dollars en provenance d’achat d’actions et d’apport de fonds d’investisseurs étrangers.

Grâce à l'utilisation efficace des capitaux d'investissement publics, les activités de construction au cours des six premiers mois de 2024 ont continué de s'accélérer. En plus d'attirer les investissements, la ville a exhorté les entrepreneurs et les unités de construction à concentrer leurs ressources sur l'accélération des travaux et projets clés et sur le développement des infrastructures, contribuant ainsi à promouvoir le décaissement des capitaux publics.

En 2024, Hanoï compte 226 projets d'investissement public dans le domaine de la construction, dont 71 nouveaux projets lancés au cours de l'année, avec un investissement total de 7 200 milliards de dongs. Le secteur des transports recense 58 projets, représentant 19,5% du plan d'investissement. Les projets et ouvrages clés de la ville sont construits à un rythme accéléré et seront bientôt terminés conformément au plan fixé.

Pour attirer davantage de capitaux d’investissement, créer un environnement favorable et prendre des politiques optimales pour les investissements et pour la libération des terrains au service des projets, Hanoï met en œuvre de nombreuses mesures, avec une vision à long terme.

Selon Nguyen Ngoc Tuan, secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti et président du Conseil populaire de Hanoï, dans un avenir proche, la ville annoncera la Planification de la capitale pour la période 2021-2030, vision d'ici 2050 et l'ajustement global de la Planification commune de construction de la capitale jusqu'en 2030 et vision à l'horizon 2050 ; élaborera un plan pour mettre en œuvre ces deux planifications immédiatement après qu'elles auront été approuvées par le Premier ministre.

La ville se concentrera sur des solutions spécifiques de mise en œuvre des planifications, notamment la promulgation de réglementations, de standards et de normes. Elle lancera aussi une liste de projets faisant appel aux investisseurs nationaux et étrangers.

La ville se concentrera également sur le perfectionnement des réglementations sur l'attribution des terres, la location foncière et le transfert de l’objectif d’utilisation foncière ; les réglementations sur l'indemnisation, le soutien, la réinstallation et la récupération des terres.

La ville achèvera le mécanisme de détermination du prix du foncier, les politiques financières foncières et se concentrera sur la résolution fondamentale des lacunes et problèmes en suspens liés à la gestion et à l’utilisation foncières. - VNA/VI