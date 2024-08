Hanoi connaît une forte hausse du tourisme en huit mois

La capitale Hanoi a connu une forte hausse du tourisme, accueillant un total de 2,49 millions de visiteurs rien qu'en août, dont 496.400 étrangers et 2 millions de visiteurs nationaux, soit une hausse annuelle respective de 34,5 % et 11,1 %, a rapporté le Département municipal du Tourisme le 29 août.

Tout au long de l'année 2024, le secteur touristique de Hanoi a suivi une trajectoire ascendante constante, attirant 19 millions de visiteurs entre janvier et août, soit une augmentation de 12,3 % d'une année sur l'autre. Avec les vacances et les fêtes à venir, cette tendance positive ne montre aucun signe de ralentissement.

Les revenus du tourisme ont également grimpé en flèche, atteignant plus de 73.200 milliards de dongs (près de 3 milliards de dollars) au cours de la période, marquant une hausse annuelle de 19,2 %.

Cette croissance est soutenue par des taux d'occupation hôteliers en hausse, une gamme plus large d'options d'hébergement et un éventail diversifié d'attractions et d'activités. Hanoi propose désormais 71.246 chambres dans 3.760 établissements d'hébergement, s'adressant aux touristes nationaux et étrangers avec son vaste réseau de boutiques, de restaurants et de lieux de divertissement.

Pour capitaliser sur cette dynamique, Hanoi lance une série d'événements et d'initiatives. Le Festival Ao Dai du tourisme de Hanoi 2024 et le Festival des cadeaux de Hanoi 2024 approchent à grands pas, ainsi qu'un regain d'intérêt pour le tourisme sportif et les produits touristiques culturels et historiques.

Dang Huong Giang, directeur du département du Tourisme, a dévoilé ces plans, soulignant l'engagement de la ville à améliorer son offre touristique. L'une des principales initiatives est le développement d'un modèle pilote de tourisme agricole et rural, visant à promouvoir les expériences touristiques communautaires et à mettre en valeur les valeurs traditionnelles des groupes ethniques minoritaires.- VNA/VI