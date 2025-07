Hanoï cherche à séduire les touristes internationaux

Pour enrichir des expériences des visiteurs, Hanoï développe de nouveaux produits : visites nocturnes, séjours agricoles, golf, tourisme communautaire en zone ethnique ou encore circuits touristiques via le métro – une solution à la fois verte et pratique. Photo : VNA

En juillet 2025, Hanoï a accueilli environ 2,8 millions de visiteurs, soit une hausse de plus de 10 % sur un an. Parmi eux, on compte 553 000 touristes étrangers (+25,2 %) et 2,25 millions de visiteurs domestiques (+7,1 %). Les recettes touristiques mensuelles ont atteint 10 680 milliards de dôngs (près de 408,25 millions de dollars), en progression de près de 14 % par rapport à juillet 2024.



Au cours des sept premiers mois de l’année, la capitale a attiré plus de 18,3 millions de visiteurs et généré 73 000 milliards de dôngs de revenus touristiques, confirmant une reprise vigoureuse du secteur.



Hanoï dispose désormais de plus de 3 760 établissements d’hébergement avec quelque 71 000 chambres, dont 85 hôtels classés d'une à cinq étoiles. Par ailleurs, 58 établissements sont certifiés pour la qualité de leurs services en restauration, bien-être et loisirs.



Pour enrichir des expériences des visiteurs, la ville développe de nouveaux produits : visites nocturnes, séjours agricoles, golf, tourisme communautaire en zone ethnique ou encore circuits touristiques via le métro – une solution à la fois verte et pratique.



Sur le plan international, Hanoï intensifie ses actions de promotion. En juillet, la ville a coordonné l'organisation et la participation au « Séminaire de promotion de la culture et du tourisme de Guangzhou » à l'hôtel Daewoo. En plus, elle se prépare à assister au premier Sommet mondial du tourisme des villes, qui se tiendra à Busan (République de Corée) en septembre prochain. De même, la capitale fera également la promotion de son image culturelle et touristique à l'Expo d'Osaka et au programme de promotion à Nagoya - Japon.



La communication et la promotion se renforcent via le site web du service du tourisme et les réseaux sociaux, contribuant à bâtir l’image d’une capitale accueillante et moderne.



Dans le mois à venir, plusieurs événements seront lancés, notamment le Festival des boissons de Hanoï 2025 et une nouvelle gamme de produits sous le thème « Tourisme de Hanoï – Convergence des quintessences ». Autant d’initiatives visant à stimuler la haute saison touristique.



Avec une stratégie proactive et innovante, Hanoï affirme sa place parmi les destinations les plus attractives d’Asie du Sud-Est où patrimoine et modernité cohabitent harmonieusement. -VNA/VI