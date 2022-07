Hanoï cherche à promouvoir sa coopération avec d’autres localités

Hanoï cherche à promouvoir sa coopération avec d’autres villes et provinces dans la production, la promotion et la commercialisation de produits locaux.

Hanoï a organisé des festivals agricoles et touristiques dans les districts de Chuong My, My Duc. Phu Xuyen et Ba Vi, outre la conférence de promotion du commerce de produits agricoles et d’OCOP (reconnu dans le cadre du programme "À chaque commune, son produit ") 2022 et la fête de la saison des fruits mûrs 2022.

La capitale a envoyé des délégations à des conférences de promotion du commerce, de l’investissement, du tourisme et sur la communication. Elle a également organisé des semaines de produits de Hanoï dans quelques localités.

Le Comité populaire municipal a élaboré des plans de coopération avec d’autres localités dans des domaines tels que la culture, l’éducation et la formation, la santé, l’information et la communication, la recherche scientifique et le développement de technologies, la construction, la gestion urbaine, la protection de l’environnement, les technologies de l’information, la transition numérique, les transports, l’emploi et la garantie du bien-être social…

Face aux impacts du COVID-19 sur les activités de production et de commercialisation de produits agricoles, en 2021, Hanoï a organisé des webinaires permettant à des entreprises locales de travailler avec des homologues à Hai Duong, Son La, Bac Giang, Hung Yen… La ville a également aidé des producteurs et distributeurs de produits OCOP dans 25 villes et provinces à présenter leurs produits à Hanoï. Grâce à ces efforts, plus de 300.000 tonnes de produits ont été vendus et présentés dans 42 magasins dans la capitale.

Hanoï compte inviter régulièrement des entreprises, coopératives, producteurs d’autres villes et provinces à participer à des évènements de promotion du commerce dans la capitale, dont la Semaine de produits vietnamiens, la Semaine de fruits, la Foire de spécialités locales, la Foire de cadeaux et de produits artisanaux….

La production agricole est soumise à de nombreux risques comme conditions météorologiques, épidémies, d’autant plus que l'épidémie de COVID-19 a un fort impact sur les chaînes de production et d'approvisionnement. En cette conjoncture, le développement de l'industrie de transformation est considéré comme la solution optimale pour augmenter la valeur des produits et assurer l’approvisionnement en produits agricoles sur le marché national et les exportations.

Pour s’adapter à la situation, le secteur agricole de Hanoï compte se concentrer désormais sur la promotion des applications de haute technologie, l’établissement de zones de matières premières, la mise en place de chaînes de production fermées, améliorant ainsi les capacités de transformation de produits agricoles.

Affirmant que l'industrie de transformation est un "maillon" important dans la chaîne de valeur (production - transformation – consommation) des produits, le directeur adjoint du Service de l'Agriculture et du Développement rural de la capitale, Nguyên Ngoc Son, a déclaré que ces dernières années, l'industrie de transformation de produits agricoles de la ville avait fait des progrès remarquables.

De nombreuses entreprises ont investi des dizaines à des centaines de milliards de dôngs pour construire des usines de transformation, des entrepôts de stockage, etc., contribuant à augmenter la valeur des produits agricoles et à créer des emplois pour des milliers de travailleurs, a-t-il indiqué.

Jusqu’à la fin 2021, la capitale a comptabilisé plus de 400 établissements spécialisés dans la transformation de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques, dont 235 entreprises, le reste sont des coopératives, des ménages et des particuliers. Les principaux produits des entreprises de transformation à Hanoï sont la viande (42,6%), les produits aquatiques (26,7%), les fruits et légumes (33,7%).

D'ici 2025, Hanoï veut porter le taux d'établissements de transformation de produits agricoles équipés de machines modernes et de hautes technologies à 50%.

De son côté, le directeur du Service municipal de l'agriculture et du développement rural, Chu Phu My, a affirmé que dans les temps à venir, son Service présenterait des idées pour restructurer la transformation de produits agricoles en tenant compte du développement des zones de matières premières concentrées.

Selon lui, il est nécessaire que les entreprises renforcent leurs liens dans la production, la transformation et la commercialisation pour améliorer les capacités d'approvisionnement en matières premières de l'industrie de transformation. -VNA/VI