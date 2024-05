Hanoï cherche à introduire ses produits artisanaux sur le marché international

Au marché du village de la céramique de Bat Trang, Gia Lam, Hanoï. Photo : VNA

Hanoï cherche à accélérer le développement de ses villages artisanaux, en particulier les produits OCOP (One Commune, One Product - A chaque commune son produit), dans le but de favoriser l'économie rurale et les exportations.

Selon Nguyen Van Chi, chef adjoint du bureau du Programme de coordination pour l’édification de la Nouvelle Ruralité à Hanoï, le Service municipal de l'Agriculture et du Développement rural a créé des conditions favorables pour que les producteurs de produits OCOP puissent participer aux prestigieuses expositions internationales d'artisanat, ce qui leur a permis d’échanger des expériences, de se renseigner sur les goûts des consommateurs étrangers, de rechercher des partenaires...

En outre, les autorités de la capitale ont demandé au Service municipal de l'Agriculture et du Développement rural de signer des contrats avec des partenaires suédois pour améliorer la conception des produits OCOP de Hanoï.

Cette année, la ville compte également aider les producteurs à concevoir des designs et des emballages standards pour une identification facile des produits OCOP 4 étoiles.

Parallèlement au soutien accordé aux produits, Hanoï organise de nombreuses activités pour honorer ses artisans. Récemment, elle a reconnu 42 personnes en tant qu'Artisan de Hanoï, portant le nombre total de personnes recevant ce titre à 290.

Selon l'artisan Nguyen Van Trung, les villages artisanaux contiennent de nombreux éléments spirituels, reflétés à travers les coutumes, les croyances et les fêtes liées à la production traditionnelle. Les produits artisanaux portent ainsi des caractéristiques culturelles de chaque localité, aidant les amis internationaux à mieux comprendre la culture vietnamienne.

Depuis 2023, Hanoï s'est orientée vers l'introduction de ses produits OCOP sur le marché international. L’année dernière, la capitale en a présentés plusieurs à des expositions internationales en Allemagne et en Italie.

En outre, la ville a déterminé que la promotion du commerce et la recherche de débouchés pour ces produits étaient les questions les plus importantes. En moyenne, chaque année, Hanoï organise quatre événements concernant les produits OCOP réunissant différentes régions du pays.

Actuellement, plusieurs produits OCOP de Hanoï sont présents sur le marché national et international tels que les vermicelles Minh Duong et le thé au lotus Tay Ho de la famille de l'artisan Ngo Van Xiem, ce dernier ayant même été utilisés lors d’événements pour accueillir des personnalités étrangères.-VNA