Hanoï : bilan du développement des produits agricoles sûrs pour la période 2021-2025

Mme Pham Thi Ly, représentante de la Coopérative vietnamienne d’agriculture biologique et de plantes médicinales, prend la parole lors de la conférence.

Dans un contexte où la sécurité alimentaire constitue une priorité croissante pour le Parti, l'État et la population, la promotion de la production et de la distribution de produits agricoles sûrs est considérée comme une tâche essentielle pour protéger la santé publique et progresser vers un développement agricole durable.

Mme Pham Thi Minh Huong, vice-présidente de l’Union des femmes de Hanoï, intervient lors de la conférence.

Depuis 2017, le gouvernement, en collaboration avec le Comité central de l’Association des agriculteurs du Vietnam et l’Union des femmes du Vietnam, met en œuvre un programme coordonné destiné à promouvoir la production et la commercialisation de produits agricoles et alimentaires sûrs. Sur cette base, le Comité populaire de Hanoï a publié le Plan n° 301/KH-UBND afin d’en assurer la mise en œuvre au niveau local.

Ces dernières années, le Service de l’agriculture et du développement rural, en coopération avec l’Union des femmes et l’Association des agriculteurs, a étroitement coordonné ses efforts autour de quatre objectifs clés : diffuser les réglementations et connaissances relatives à la production agricole sûre ; développer et multiplier les modèles de production avancés ; mettre en place de nombreuses filières d’approvisionnement en produits agricoles sûrs ; renforcer le soutien à la production et à la connexion entre producteurs et consommateurs, avec une efficacité croissante.

Selon Mme Nguyen Thi Thu Hang, responsable de la Section de la qualité, de la transformation et du développement des marchés (Service de l’agriculture et du développement rural de Hanoï), la coordination entre les différentes entités a permis de diffuser efficacement l’information auprès du public, des producteurs et des entreprises. L’utilisation des technologies de l’information, des plateformes numériques et des méthodes de communication visuelle a également contribué à rendre les contenus plus accessibles et compréhensibles.

M. Truong Van Nhung, vice-président de l’Association des agriculteurs de Hanoï, s’exprime lors de la conférence.

Lors de cette même conférence, M. Truong Van Nhung, vice-président de l’Association des agriculteurs de Hanoï, a souligné que les actions conjointes ont encouragé les membres et les agriculteurs à rénover leurs méthodes de production, adopter de nouvelles technologies et renforcer leurs liens afin de créer des produits agricoles sûrs, contribuant ainsi au développement d’une agriculture urbaine, verte et durable dans la capitale. Les consommateurs privilégient désormais clairement les produits de marque à l’origine transparente.

M. Le Ba Anh, directeur adjoint du Département de la qualité, de la transformation et du développement des marchés (ministère de l’Agriculture et du Développement rural), a suggéré que Hanoï poursuive sa coopération avec l’Association des agriculteurs et l’Union des femmes afin de renforcer la sensibilisation, organiser des formations et des dialogues, et encourager la production comme la commercialisation de produits agricoles sûrs. Il a également souligné l’importance d’accélérer la signature d’engagements garantissant la sécurité dans la production, la conservation, la transformation et la consommation.

Les délégués visitent l’espace d’exposition présentant les produits agricoles, forestiers et aquatiques sûrs de la ville de Hanoï.

Par ailleurs, la multiplication de modèles de production sûre, l’application de hautes technologies, l’adoption de programmes de gestion avancés et l’orientation vers une agriculture écologique, circulaire et biologique sont considérées comme des orientations clés pour les années à venir./.