Hanoi attire près de 3,5 millions de visiteurs en sept mois

Hanoi a accueilli près de 3,5 millions de touristes au cours des sept premiers mois de l’année, soit une augmentation de 33,2 % en glissement annuel.

Sur ce total, 2,43 millions étaient des visiteurs étrangers et 1,06 million étaient des Vietnamiens, en hausse respectivement de 43,4 % et de 14,7 % par rapport à la même période de 2023.

La ville compte désormais 3 760 établissements d'hébergement touristique avec 71 200 chambres, dont 606 hôtels classés de 1 à 5 étoiles. En juillet, le taux d'occupation moyen des chambres des hôtels 1 à 5 étoiles était estimé à 58,6 %, en baisse de 9,2 % sur un an.

Entre janvier et juillet, ce taux a atteint 61,8 %, soit plus que le chiffre de 60,4 % de la même période en 2023.Dang Huong Giang, directrice du Département municipal du Tourisme, a déclaré qu'au cours des mois restants de l'année, le secteur touristique de la ville continuerait à promouvoir les destinations et à investir dans les sites touristiques célèbres et traditionnels.

Il achèvera également les procédures et modernisera les infrastructures pour annoncer de nombreux sites touristiques nouveaux, diversifiés et attrayants. Il vise également à promouvoir le tourisme dans les villages artisanaux et l'achat de produits de haute qualité, a-t-elle déclaré. -VNA/VI