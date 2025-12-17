Hanoï améliore la qualité de la gestion publique en matière de sécurité alimentaire

Conformément à ce Plan, la Ville propose un système de mesures, solutions, programmes, projets et dispositifs spécifiques, réalisables et efficaces, adaptés au contexte de la capitale ; elle établit une feuille de route pour leur mise en œuvre ; et elle contribue simultanément à promouvoir l’image d’une Hanoï sûre, civilisée et accueillante auprès des visiteurs et touristes internationaux.

1. Créer un groupe de travail interministériel spécialisé, point de coordination de la mise en œuvre, condition préalable à la proposition de création d’une agence spécialisée en sécurité alimentaire.

2. Développer un système de données centralisé pour la gestion de la sécurité alimentaire à l'échelle de la ville, interconnecté entre les services, les agences et les localités, intégrant les données numérisées de surveillance de la sécurité alimentaire afin de servir de base à la mise en place d'un système de traçabilité alimentaire connecté au Portail national de traçabilité alimentaire.