Nouvelles
Hanoï améliore la qualité de la gestion publique en matière de sécurité alimentaire
Hanoï a mis en place un groupe de travail interministériel, un organe de coordination spécialisé, comme condition préalable à la proposition de création d’une agence spécialisée en sécurité alimentaire.
Conformément à ce Plan, la Ville propose un système de mesures, solutions, programmes, projets et dispositifs spécifiques, réalisables et efficaces, adaptés au contexte de la capitale ; elle établit une feuille de route pour leur mise en œuvre ; et elle contribue simultanément à promouvoir l’image d’une Hanoï sûre, civilisée et accueillante auprès des visiteurs et touristes internationaux.
* Mesures et solutions
1. Créer un groupe de travail interministériel spécialisé, point de coordination de la mise en œuvre, condition préalable à la proposition de création d’une agence spécialisée en sécurité alimentaire.
2. Développer un système de données centralisé pour la gestion de la sécurité alimentaire à l'échelle de la ville, interconnecté entre les services, les agences et les localités, intégrant les données numérisées de surveillance de la sécurité alimentaire afin de servir de base à la mise en place d'un système de traçabilité alimentaire connecté au Portail national de traçabilité alimentaire.
3. Adopter une communication multicanale, visuelle et ciblée, en abandonnant les méthodes traditionnelles au profit d'une communication multiplateforme. Concrètement : développer et gérer un site web dédié à la sécurité alimentaire ; mettre en œuvre un plan (100 % des communes et des quartiers mettront en place des équipes d'autosurveillance de la sécurité alimentaire) ; faire connaître les établissements de production et les commerces respectant les normes de sécurité alimentaire, les zones de production et les produits OCOP.
4. Renforcer le contrôle de l'approvisionnement alimentaire ; réaliser des inspections et des suivis, en privilégiant les inspections inopinées des établissements et des produits à haut risque (confiseries, produits laitiers transformés, huiles de cuisson, alcool, bière, etc.).
Hanoï propose un plan d’aménagement des sites et des politiques visant à soutenir l’abattage centralisé du bétail et de la volaille. L’État encourage, encadre et contrôle la gestion de l’abattage, du transport et du commerce des animaux et des produits animaux, et sanctionne rigoureusement les infractions.
5. Confier aux comités populaires des communes et des quartiers la gestion globale de la sécurité alimentaire sur les marchés de gros et locaux. Accroître la fréquence des inspections des commerces alimentaires sur les marchés (en privilégiant le contrôle de l'origine des produits) et sanctionner sévèrement les infractions.
6. Proposer un plan d'aménagement des sites et des politiques de soutien à l'abattage centralisé du bétail et de la volaille ; encourager, encadrer et contrôler la mise en œuvre de la gestion de l'abattage, du transport et du commerce des animaux et des produits animaux, et sanctionner sévèrement les infractions.
Hanoï s’attache à standardiser le modèle organisationnel et les procédures des cuisines collectives, notamment les cantines scolaires, à contrôler strictement l’orgine des aliments et des ingrédients, à multiplier les inspections inopinées, à planifier l’emplacement des vendeurs ambulants et, parallèlement, à renforcer la formation et l’éducation à la sécurité alimentaire.
8. Standardiser le modèle organisationnel et les procédures de mise en œuvre des cuisines collectives, notamment les cantines scolaires ; contrôler rigoureusement l'origine des aliments et des ingrédients ; et intensifier les contrôles inopinés. Planifier l'aménagement des stands de restauration ambulante, tout en renforçant la formation et la sensibilisation à la sécurité sanitaire des aliments.
9. Les services et organismes compétents, selon leurs domaines de responsabilité en matière de sécurité sanitaire des aliments, organiseront des formations pour renforcer les compétences des agents de sécurité sanitaire des aliments aux niveaux communal et de quartier ; effectueront des contrôles inopinés de la mise en œuvre sur le terrain.
Réalisé par Hoang Ha Traduction: Diêu Vân