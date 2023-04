Hanoï accueillera les 12es Assises franco-vietnamiennes de la coopération décentralisée

Photo: Comité d'organisation

Les 12es Assises franco-vietnamiennes de la coopération décentralisée se tiendront du 13 au 16 avril à Hanoï, avec la participation de quelque 800 représentants gouvernementaux, dirigeants d'entreprises et d'organisations…



Cet événement fait partie des principales activités organisées pour fêter le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et le 10e du partenariat stratégique entre les deux pays.



Ayant pour thème « Coopération décentralisée : Force motrice de la relance et du développement durable et inclusive post Covid-19 », les Assises permettront de discuter de plusieurs questions clés, à savoir les villes durables, les enjeux environnementaux, l’eau et l’assainissement, la culture, le patrimoine et le tourisme, les villes intelligentes et la digitalisation.



En marge de l’événement seront organisées diverses activités pour resserrer la solidarité entre les localités et les entreprises des deux pays, dont la "Balade en France", le plus grand Festival gastronomique français au Vietnam, avec la participation de 50 entreprises françaises opérant dans les domaines de l'hôtellerie-restauration, de l'agriculture et de l'agro-alimentaire. En outre, sont prévus un forum d'affaires Vietnam-France, une exposition de photos sur les relations Vietnam-France...