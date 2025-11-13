Hanoi accueillera le Sommet Vietnam-Asie sur les villes intelligentes 2025

Un coin de Hanoi. Selon les statistiques, jusqu'en décembre 2023, le Vietnam comptait 902 zones urbaines avec un taux d'urbanisation d'environ 42,7%, à égalité avec l'Asie. Photo: Internet

Le vice-président du Comité populaire de Hanoi, Truong Viêt Dung, a signé le plan d’organisation du Sommet Vietnam-Asie sur les villes intelligentes 2025, qui se tiendra le 23 décembre dans la capitale.



Sous le thème « Villes vertes et intelligentes propulsées par l’IA », cet événement réunira décideurs politiques, experts et entreprises afin d’échanger sur le développement urbain durable, la transformation numérique et les solutions de transition écologique.



Les participants partageront leurs visions, leurs expériences et leurs meilleures pratiques en matière de construction et de développement de villes intelligentes au Vietnam et à l’international.



Cet événement offrira une plateforme pour encourager la collaboration en matière de transformation numérique entre les provinces, les villes, les entreprises et les organisations de la région Asie-Pacifique, présentera les produits et services numériques qui soutiennent la construction et le développement des villes intelligentes et favorisera la croissance des entreprises du secteur numérique à Hanoi et dans la région de la capitale.



Pour Hanoi, l’organisation de cet événement revêt une importance particulière. Elle souligne le rôle pionnier de la capitale dans la mise en œuvre de la Loi sur la capitale amendée et la mise en œuvre de la résolution n°57-NQ/TW du Politburo sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique nationale.



Cet événement vise également à promouvoir l’image de Hanoi comme ville intelligente, innovante et connectée au monde, tout en stimulant l’investissement, en attirant des talents de haut niveau et en favorisant le développement des technologies modernes pour la croissance socio-économique de la capitale.



Selon Truong Viêt Dung, la ville considère la science, la technologie et l’innovation comme des moteurs essentiels de son développement économique et social.



Hanoi s’engage à collaborer étroitement avec le ministère des Sciences et des Technologies et les organismes compétents pour organiser des événements majeurs qui diffusent l’esprit d’innovation et d’entrepreneuriat au sein de la communauté, a-t-il déclaré.



«Notre objectif est de faire de Hanoi le principal pôle d’innovation du pays », a souligné le responsable. - VNA/VI