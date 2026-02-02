Hanoï accueillera le concours international Miss Multicultural World 2026

Pour la première fois, le concours international Miss Multicultural World 2026, fondé par une Vietnamienne, sera organisé à Hanoï. L’information a été annoncée le 31 janvier à Hanoï par Phan Oanh Media, l’unité organisatrice de l’événement.

Selon la reine de beauté Phan Kim Oanh, fondatrice et présidente de Phan Oanh Media, l’année 2026 marquera l’organisation de deux concours de beauté d’envergure au Théâtre Hô Guom. Il s’agit d’une première au Vietnam : un modèle de concours plaçant la culture au cœur des valeurs, visant à promouvoir les patrimoines culturels, artistiques et une conception durable de la beauté féminine, tant au Vietnam qu’à l’échelle internationale.

Il s’agit de la première fois que le Vietnam organise un concours de beauté spécialisé plaçant la culture au cœur de ses valeurs, visant à promouvoir le patrimoine culturel et artistique ainsi qu’une vision durable de la beauté féminine, tant au Vietnam qu’à l’échelle internationale. La finale de Miss Culture Vietnam 2026 est prévue le 5 avril, tandis que celle de Miss Multicultural World 2026 se tiendra le 28 juin.

Phan Kim Oanh assumera le double rôle de présidente du comité d’organisation et présidente du jury des deux concours. Elle a été couronnée Mrs Grand International 2022 et demeure la première reine de beauté au Vietnam à avoir conservé son titre durant deux mandats consécutifs.

Le choix du Théâtre Hô Guom s’inscrit dans une orientation stratégique visant à ramener les concours de beauté à leurs valeurs fondamentales, où l’esthétique corporelle s’harmonise avec la profondeur culturelle et l’esprit de la création artistique contemporaine.

Pour l’édition Miss Culture Vietnam 2026, le comité d’organisation élargit la tranche d’âge des candidates à 17-33 ans, non mariées, après plusieurs années consacrées à des concours destinés aux femmes adultes. La lauréate représentera le Vietnam à Miss Multicultural World 2026 en juin, tandis que la première dauphine participera à Miss Eco International 2026, prévue en mai en Égypte.

Sur le plan international, Miss Multicultural World, dont Phan Kim Oanh détient les droits exclusifs, a déjà enregistré la participation de candidates issues de plus de 30 pays et devrait réunir environ 50 pays et territoires lors de cette édition, notamment le Japon, les États-Unis, l’Inde, le Myanmar, le Liberia, les Philippines, Singapour, le Népal, le Mexique, la République de Corée, le Laos, la Thaïlande, la Malaisie, le Cambodge et l’Indonésie, etc.

L’accueil de cet événement international par le Vietnam est perçu comme une opportunité de promotion de l’image nationale, tout en affirmant la capacité du pays à organiser des concours de beauté de portée mondiale.

Par ailleurs, Phan Kim Oanh a indiqué que Phan Oanh Media continuerait à développer des concours destinés aux femmes adultes, tels que Mrs Grand Vietnam et Mrs Earth Vietnam, mettant en valeur le rôle, l’intelligence et la contribution sociale des femmes modernes.

Évoquant les défis liés à l’organisation de ces événements, la fondatrice a reconnu les coûts élevés et les pressions, notamment dans la sélection des candidates. Elle a toutefois souligné la transparence financière des concours et affirmé leur autonomie en ressources, sans soutien de grands investisseurs.

"Je souhaite bâtir des concours porteurs de sens, capables d’orienter et de diffuser un mode de vie positif et des valeurs durables", a-t-elle déclaré. -VNA/VI