Hanoi accueille un million de touristes pendant les vacances du Têt

La capitale Hanoi a accueilli environ 1 million de touristes pendant les vacances de neuf jours du Têt (Nouvel An lunaire) qui ont débuté le 25 janvier, marquant une augmentation de 6% par rapport à l'année précédente, selon le département municipal du Tourisme.

Les arrivées internationales ont montré une croissance particulièrement forte, avec environ 142.000 visiteurs, ce qui représente une augmentation de 15,8 % par rapport à 2024. La majorité d'entre eux venaient de Chine, de la République de Corée, de Taiwan (Chine), des États-Unis, du Royaume-Uni, de Malaisie, d'Inde, d'Allemagne, de France et du Japon. Le tourisme intérieur a également connu une croissance saine de 5 %, avec 859 000 arrivées de touristes.

Le directeur du département du Tourisme, Dang Huong Giang, a attribué cette solide performance à la préparation proactive des installations touristiques locales, qui ont introduit de nouveaux programmes attrayants avant la saison des vacances.

La capitale a accueilli de nombreux événements dynamiques mettant en valeur les célébrations traditionnelles du Têt de la région du delta du fleuve Rouge, notamment le « Têt au village vietnamien » à la maison communale de Mong Phu dans l'ancien village de Duong Lam dans la commune périphérique de Son Tay, des feux d'artifice et des spectacles artistiques.

Les principaux festivals prévus pour début 2025 comprennent la 236e célébration de la victoire de Ngoc Hoi - Dong Da dans l’arrondissement de Dong Da, le festival de la pagode Huong dans le district de My Duc, le festival Giong au temple Soc dans le district de Soc Son et le festival Co Loa dans le district de Dong Anh.

À l'avenir, le département continuera de renforcer les efforts de promotion du tourisme tout en travaillant avec les districts pour organiser des visites de printemps et des festivals majeurs, reliant les visiteurs aux sites historiques, aux villages artisanaux et aux marchés de produits agricoles de haute qualité.- VNA/VI