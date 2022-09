Hanoï accueille plus de 400.000 visiteurs lors des jours fériés de la Fête nationale

Pendant quatre jours fériés de la Fête nationale, du 1er au 4 septembre, la capitale a accueilli 422.700 visiteurs dont 22.700 étrangers, selon le Service municipal du Tourisme.

Le Mausolée du Président Hô Chi Minh était l’un des lieux les plus fréquentés, attirant 73.215 visiteurs à cette occasion. Notamment, le Service municipal du Tourisme et le Comité de gestion du Mausolée ont offert des biscuits et une bouteille de l’eau à chaque visiteur au 2 septembre.

Le Mausolée du Président Hô Chi Minh. Photo : VNA

D’autre lieux au centre-ville attirant un grand nombre de visiteurs, étaient la Cité impériale de Thang Long – Hanoï (plus de 10.000 visiteurs), le Temple de la Littérature (environ 13.000), la Maison centrale – Hoa Lo (9.980), le Musée d'ethnographie du Vietnam (environ 5.000).

Des sites les plus fréquentés en banlieue de Hanoï étaient l’ancien village de Duong Lam et l'ancienne citadelle de Son Tay, le village de la céramique de Bat Trang, les zones touristiques d’Ao Vua, Khoang xanh-Suoi Tien… - VNA/VI