Hanoï accueille plus de 33,7 millions de visiteurs en 2025

Le secteur touristique de Hanoï a enregistré une forte reprise en 2025, avec plus de 33,7 millions de visiteurs, soit une hausse de 20,87 % par rapport à l’année dernière, selon le Département municipal du tourisme.

Parmi les visiteurs, plus de 7,82 millions étaient des touristes étrangers, en augmentation de 22,76 %, tandis que près de 25,88 millions de visiteurs nationaux ont été recensés, en progression de 20,32 %.

Les recettes touristiques totales sont estimées à plus de 134.460 milliards de dongs (environ 5,11 milliards de dollars), soit une hausse annuelle de 21,5 %.

Cette croissance soutenue témoigne du redressement dynamique du secteur après une période difficile, porté par la diversification de l’offre touristique de la capitale. Circuits culturels et patrimoniaux, expériences culinaires, tourisme nocturne et grands événements continuent d’attirer un nombre croissant de visiteurs nationaux et internationaux.

Parallèlement, Hanoï renforce sa position sur la carte mondiale du tourisme grâce à de nombreuses distinctions internationales. Lors des World Travel Awards 2025, la capitale a été élue « Asia's Leading City Destination » (Meilleure destination urbaine d’Asie) et « Asia's Leading City Break Destination » (Meilleure destination pour un court séjour en Asie). Sur TripAdvisor, Hanoï se classe 2e sur le « Top 25 World's Best Cultural Destinations » (25 meilleures destinations culturelles au monde), 7e sur le « Top 25 World's Best Destinations » (25 meilleures destinations mondiales) et 14e sur le « Top 25 Most Popular Travel Destinations » (25 destinations touristiques les plus populaires).

Selon le Département du tourisme de Hanoï, ces résultats constituent une base solide pour la poursuite de la croissance du secteur. En 2026, la capitale ambitionne plus de 35,8 millions de visiteurs, soit une hausse de 6,2 %, dont plus de 8,6 millions d’étrangers et environ 27,2 millions de Vietnamiens. -VNA/VI