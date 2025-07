Hanoï accueille la VNNIC Internet Conference 2025 sur le thème de l’Internet industriel

Photo d'illustration : mst.gov.vn

La VNNIC Internet Conference 2025, conférence annuelle majeure sur les technologies Internet, se tiendra du 22 au 25 juillet à Hanoï. Organisée par le Centre Internet du Vietnam (VNNIC – relevant du ministère des Sciences et des Technologies), cette édition mettra à l’honneur l’Internet industriel (IIoT), moteur clé de la prochaine révolution numérique mondiale.

Placée sous le thème « L’ère de la percée avec l’Internet industriel », l’événement réunira plus de 400 participants, dont des dirigeants et experts nationaux et internationaux. Il s’agira d’un forum de réflexion stratégique sur le potentiel de développement de l’Internet industriel, notamment dans les domaines de la surveillance intelligente, de l’exploitation de la data, de l’infrastructure numérique et de la transformation numérique nationale.

Le point culminant de la conférence aura lieu le 25 juillet avec la session plénière intitulée « Vision et stratégie pour l’Internet industriel – une infrastructure clé pour la production moderne », comprenant un débat de haut niveau autour des solutions de connexion entre innovation technologique, recherche scientifique et transformation numérique.

En parallèle, plusieurs événements se dérouleront du 22 au 24 juillet, notamment sur le rôle de la jeunesse dans la gouvernance de l’Internet industriel, les défis liés à la transition vers l’IPv6-only, ou encore des ateliers techniques sur la planification des réseaux IPv6.

La VNNIC Internet Conference 2025 entend ainsi renforcer les liens entre la communauté technologique vietnamienne et internationale, tout en préparant le terrain à une adoption accélérée de l’Internet industriel au Vietnam. - VNA/VI