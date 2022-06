Hanoï accueille environ 8,6 millions de touristes au premier semestre

Selon le Service du tourisme de Hanoï, au premier semestre, la ville a accueilli 8,61 millions de visiteurs, soit près de trois fois plus qu'à la même période de l'an dernier, dont 211.300 étrangers, et 8,4 millions de Vietnamiens.

Le revenu total du tourisme est estimé à 25.200 milliards de dongs.

Dans le contexte de réouverture du tourisme, le secteur du tourisme de la capitale a mis en œuvre plusieurs produits touristiques attrayants tels que les circuits nocturnes à Maison centrale (connue sous le nom de prison Hoa Lo) et à la citadelle impériale de Thang Long, un marché de montagne du Nord dans le Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam, des activités au parc Paradis de Bao Son, le circuit "Hanoi City Tour" à bord de bus à impériale, etc.

En outre, de nombreux programmes de promotion sont également organisés afin d'attirer de nombreux touristes.