Hanoï accueille environ 14 millions de touristes au premier semestre

Selon le Service du Tourisme de Hanoï, au cours du premier semestre, les arrivées touristiques dans la capitale sont estimées à environ 14,05 millions, soit une augmentation de 13,7% par rapport à la même période en 2023.



Sur ce montant, les arrivées internationales sont estimées à 3,14 millions (+52,6%) et celles domestiques, 10,3 millions (+6%). Le chiffre d’affaires total peut possiblement atteindre 55.385 milliards de dongs (+22,8%).



Actuellement, Hanoï compte 4.760 établissements d'hébergement avec 71.246 chambres, dont 607 hôtels et immeubles d'appartements classés de 1 à 5 étoiles (26.641 chambres).



Hanoï recense également 43 établissements de restauration, 41 établissements de services commerciaux, 7 établissements de divertissement et 2 établissements de soins de santé reconnus comme répondant aux normes pour servir les touristes.-VNA/VI