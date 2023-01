Hanoï accueille 208.000 visiteurs pendant les vacances du Nouvel An

Selon le Service du Tourisme de Hanoï, pendant les trois jours de vacances du Nouvel An (du 31 décembre 2022 au 2 janvier 2023), la capitale a accueilli environ 208.000 touristes, dont 38.000 étrangers.



Les recettes touristiques sont estimées à 779 milliards de dongs.

Le 1er janvier 2023, Vietjet Air a organisé à l'aéroport de Noi Bai une cérémonie pour accueillir des passagers à Hanoï au depuis Osaka, au Japon.



A cette occasion, plusieurs zones et sites touristiques de la capitale ont lancé de nouveaux programmes et services ou organisé diverses activités pour attirer des visiteurs. Précisément, l’arrondissement de Hai Ba Trung a ouvert un espace piétonnier dans la rue Tran Nhan Tong et ses environs. Le Musée de la Littérature du Vietnam a présenté un nouveau programme de visites le soir…

Touristes étrangers au Temple de la Littérature à Hanoï. Photo: VNA

Selon la directrice du Service municipal du Tourisme, Dang Huong Giang, son Service a multiplié les contrôles du respect des réglementations dans les sites touristiques pour assurer une bonne réception de touristes.-VNA/VI