Hanoï accueille 160.000 touristes au premier jour de l’année 2025

Lors du premier jour de l’année 2025, le nombre de touristes à Hanoï est estimé à 160.000 dont 28.400 étrangers, générant 594 milliards de dongs de recettes touristiques, soit une hausse respectivement de 17%, de 67% et de 26% en glissement annuel.

Étant donné que cette année, les vacances du Nouvel An 2025 ne durent qu'un jour, la plupart des habitants locaux ont choisi des sites ou des hébergements à Hanoï. Ainsi, le taux d'occupation moyen des hôtels 4 à 5 étoiles et des appartements touristiques était d'environ 80 %. En particulier, certains complexes d'appartements et d'hôtels ont atteint des taux d'occupation des chambres très élevés, notamment InterContinental Hanoi Westlake (100 %) ; Lacasa (100%), Lotte (94%), Hilton Garden Inn Hanoi (90%), Movenpick (90%), Pullman (90%), …

Pour célébrer la Nouvelle année 2025, Hanoï a proposé une programmation riche en événements culturels et artistiques, afin de créer une ambiance festive. Le point d’orgue était le compte à rebours « Herbalife Countdown Party 2025 » sur la place Dông Kinh Nghia Thuc et le festival de musique « Trust The Moment » sur la place de la Révolution d’Août, au cœur de la capitale.

En banlieue de la capitale, les touristes ont pu découvrir les villages horticoles dans les districts de Thuong Tin et de Phuc Tho, le site touristique de Phu Dong et le village de poterie de Bat Trang dans le district de Gia Lam, le site touristique de Nhat Tan dans l’arrondissement de Tay Ho, le village de fabrication d'encens de Quang Phu Cau dans le district de Ung Hoa ….

Toujours le 1er janvier, le zoo de Hanoï a accueilli plus de 18.000 visiteurs, la cité impériale Thang Long, près de 8.000 visiteurs, l’ancien village de Duong Lam, plus de 2.000 visiteurs ; le village de poterie de Bat Trang et les sites touristiques de Duong Xa et de Phu Dong du district de Gia Lam, environ 5.000 visiteurs. -VNA/VI