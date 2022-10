Hanoï accueille 15,38 millions de touristes en dix mois

Touristes étrangers à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï a accueilli environ 15,38 millions de visiteurs au cours des dix premiers mois de cette année, soit une augmentation de 5 fois par rapport à la même période l'an dernier, dont 983.000 étrangers, selon le Service municipal du tourisme.

Les revenus totaux des activités touristiques au cours de la période devraient atteindre 43,69 billions de dongs (1,75 milliard de dollars), en hausse de plus de 5 fois d'une année sur l'autre, a indiqué le Service.

Rien qu'en octobre, la capitale a accueilli 1,51 million de touristes, gagnant 3,97 billions de dongs.

Le secteur du tourisme de ville se concentrait sur le développement de produits touristiques de sa force tels que le tourisme culturel et sportif, et le tourisme de villégiature et MICE.

