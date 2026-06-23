Hanoï accélère ses grands projets de ponts avant l’APEC 2027

Selon un récent rapport du Comité de gestion des projets d’investissement dans les infrastructures de transport de Hanoï, plusieurs chantiers de ponts enjambant le fleuve Rouge progressent simultanément. Certains de ces ouvrages stratégiques doivent impérativement être achevés avant l’APEC 2027.

Le chantier du pont Tu Lien progresse à Hanoï. Photo : VNA

À la mi-juin 2026, le projet du pont Tu Lien et de ses voies d’accès avait permis de récupérer 96,7 % des terrains nécessaires. Depuis la cérémonie de lancement des travaux en mai 2025, les entreprises réalisent simultanément plusieurs composantes du projet, dont l’achèvement des 84 pieux forés et des deux pylônes principaux (P37 et P38). Les travaux aux échangeurs de Nghi Tam et de Truong Sa progressent également, avec pour objectif une mise en service avant l’ouverture de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC en novembre 2027.





Parallèlement, le projet du pont Ngoc Hoi a achevé la libération de 100 % des terrains du côté de Hanoï. Depuis la mise en chantier en août 2025, les travaux avancent conformément au calendrier, avec l’achèvement des fondations des deux pylônes principaux et la poursuite des ouvrages d’accès. Le projet devrait être achevé avant le Sommet de l’APEC 2027.



Concernant le pont Tran Hung Dao, réalisé sous forme de partenariat public-privé (PPP), 82,22 % des terrains ont été libérés. À ce jour, les travaux de fondation du pont principal sont achevés, tandis que ceux des ponts d’accès et des ouvrages annexes progressent régulièrement. Selon le calendrier prévu, le projet devrait être achevé au deuxième trimestre 2027.



Pour le pont Thuong Cat, la libération des terrains est pratiquement achevée dans le quartier de Thuong Cat et de la commune de Thien Loc, permettant la poursuite des travaux conformément au calendrier prévu. Le taux d’avancement du projet atteint près de 16 %.



Quant au pont Van Phuc, dont l’emprise a été entièrement libérée, les travaux du pont principal, des viaducs et des autres ouvrages progressent simultanément. Le projet affiche un taux d’avancement d’environ 18,7 %.



Les travaux des ponts Hong Ha et Me So, deux ouvrages clés de la Rocade 4 de la Région capitale, s’accélèrent également.



Pour le pont Hong Ha, la libération des terrains est achevée dans les communes de Me Linh et O Dien, et les travaux progressent sur l’ensemble du chantier.



Quant au pont Me So, les fondations du pont principal sont terminées et les ouvrages d’accès sont en cours de réalisation. Les autorités visent une mise en service avant l’APEC 2027. -VNA/VI