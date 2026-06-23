Dès le 1er juillet, les abonnements mensuels papier ne seront plus acceptés sur le réseau de bus subventionnés de Hanoï. Selon le Centre de gestion et d’exploitation des transports de la capitale, l’ensemble des titres de transport sera progressivement converti au format électronique, imposant désormais des démarches entièrement dématérialisées pour toute souscription ou tout renouvellement d’abonnement.

Hanoï abandonne les abonnements papier dans les bus dès le 1er juillet. Photo : VN+

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Les cartes électroniques, qu’elles soient virtuelles ou physiques, déjà en circulation, restent valables. En revanche, les cartes de gratuité en plastique sans puce expireront définitivement le 31 juillet. À partir du 1er août, les bénéficiaires de la gratuité, personnes âgées, enfants de moins de six ans, personnes handicapées ou personnes en situation de précarité, devront utiliser soit leur carte d’identité, soit des titres numériques ou des cartes à puce.

Les usagers peuvent s'inscrire via le site officiel, l’application « Thẻ vé giao thông HN » ou se rendre au guichet situé au 1, rue Kim Ma, à Hanoï.



Le contrôle est effectué à l’aide de terminaux embarqués. Pour les billets unitaires payés en espèces, le personnel émet un ticket via l’appareil en fonction de la distance parcourue. Pour les paiements numériques, l’usager valide son support à l’entrée, déclenchant une préautorisation correspondant au montant maximal du trajet. Une seconde validation à la sortie permet au système de calculer le prix réel et de recréditer l’éventuel trop-perçu.

Pour les abonnements périodiques (journaliers, hebdomadaires ou mensuels), la validation à l’entrée confirme la validité du titre, tandis que celle à la sortie sert principalement à la collecte de données statistiques sur la fréquentation.



La carte virtuelle se distingue par un QR code dynamique, sécurisé par une signature numérique et actualisé toutes les 30 secondes afin de prévenir toute fraude ou duplication. Qu’il s’agisse de cartes virtuelles ou de cartes physiques équipées d’une puce électronique, ces nouveaux supports offrent une plus grande flexibilité, permettant de gérer des abonnements longue durée ou des trajets à l’unité via un compte de transport rechargé ou associé à une carte bancaire.- VNA/VI