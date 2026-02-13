Hai Phong se dote d’une zone économique spéciale

Le Premier ministre a approuvé la création de la zone économique spéciale (ZES) de Hai Phong, un projet de développement de 5.300 hectares destiné à accélérer le développement des industries de haute technologie, l’innovation et la connectivité régionale dans le Nord du Vietnam.



La décision, signée par le vice-Premier ministre Trân Hông Hà, définit le cadre de développement de la ZES de Hai Phong en tant que pôle de croissance stratégique pour la région du delta du fleuve Rouge.



Elle comprendra des zones fonctionnelles adaptées à ses objectifs de développement, notamment des parcs et clusters industriels, des zones commerciales et de services intégrées, des zones hors tarifs et logistiques, ainsi que des centres logistiques et un pôle d’innovation.



La ZES de Hai Phong comprendra des zones fonctionnelles adaptées à ses objectifs de développement, notamment des parcs et des pôles industriels, des zones commerciales et de services intégrées, des zones hors tarifs douaniers et logistiques, ainsi que des centres logistiques et un pôle d'innovation.



Elle vise à tirer parti du solide tissu industriel et de services de Hai Phong, en privilégiant les industries à forte valeur ajoutée, à forte intensité technologique et respectueuses de l’environnement, en phase avec les atouts concurrentiels de la ville portuaire.



La zone économique spéciale de Hai Phong est conçue pour s'appuyer sur les solides fondements industriels et de services de la ville, en privilégiant les industries de haute technologie et respectueuses de l'environnement, en phase avec les atouts locaux. Photo d'illustration

La ZES de Hai Phong devrait également renforcer les liens économiques, commerciaux et de services avec les provinces voisines et les marchés internationaux, consolidant ainsi le rôle de la ville comme porte d’entrée majeure pour le nord du Vietnam. Elle intégrera également l’attraction des investissements aux impératifs de défense et de sécurité nationale, à la préservation du patrimoine et au bien-être social.



Les autorités estiment que la ZES de Hai Phong contribuera à hauteur d’environ 3 à 4% au produit intérieur brut régional (PIBR) de la ville d’ici 2030, et à plus de 5% les années suivantes. Dotée d’infrastructures modernes et synchronisées, la zone est conçue comme un moteur de croissance socio-économique à long terme pour Hai Phong et l’ensemble du delta du fleuve Rouge.



La ZES de Hai Phong fonctionnera selon des mécanismes transparents et favorables aux entreprises, conformément au cadre juridique vietnamien régissant les parcs industriels, les zones économiques et les activités d’investissement. Le modèle de développement intègre la croissance économique aux impératifs de défense et de sécurité nationale, tout en préservant le patrimoine historique et culturel et en garantissant le bien-être social.



Selon la feuille de route approuvée, les autorités finaliseront le plan directeur global entre 2025 et 2026. Entre 2026 et 2030, les procédures seront achevées et les activités d’investissement et de construction seront menées à bien, les projets finalisés étant mis en service. Les infrastructures, notamment urbaines, industrielles et de services, continueront d’être modernisées, parallèlement à la recherche et à la mise en œuvre de nouveaux modèles de production.



Durant la phase 2031-2035, la La ZES de Hai Phong vise à mettre en place un système d’infrastructures économiques et sociales complet et moderne, à accélérer l’urbanisation et à façonner une zone urbaine intelligente et verte offrant des services de haute qualité, tout en continuant d’attirer les investissements dans les industries et les secteurs prioritaires. – VNA/VI