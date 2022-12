Hai Phong : Le secrétaire du Comité municipal du Parti reçoit une délégation mexicaine

Le secrétaire du Comité municipal du Parti de Hai Phong, Tran Luu Quang, a reçu le 1er décembre une délégation de haut niveau du Parti du Travail du Mexique, conduite par son secrétaire général, Alberto Anaya Guitiérrez, également membre de la Chambre des députés du Mexique, en visite de travail dans cette ville portuaire du Nord.

Le secrétaire du Comité municipal du Parti de Hai Phong, Tran Luu Quang (droite), et le secrétaire général du Parti du Travail du Mexique, Alberto Anaya Guitiérrez. Photo: VNA

Selon Alberto Anaya Guitiérrez, son Parti souhaite promouvoir des programmes de coopération avec le Parti communiste du Vietnam (PCV) et la ville de Hai Phong en particulier.



De son côté, Tran Luu Quang a déclaré que Hai Phong saluait toujours les investisseurs mexicains.

À Hai Phong, il n'y a actuellement aucun projet d'IDE d'investisseurs mexicains. En matière d’import-export, au cours des neuf premiers mois de 2022, les exportations vers le marché mexicain via le port de Hai Phong ont atteint plus de 16 millions de dollars. Les importations en provenance du marché mexicain via le port de Hai Phong, elles, se sont chiffrées à environ 132.000 dollars.-VNA