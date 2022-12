Hai Phong inaugure son espace du livre francophone

L’Espace du livre français de Hai Phong a reçu 728 ouvrages, dont 364 titres en français dans de divers domaines. Photo: CVN

La Bibliothèque générale des sciences de la ville de Hai Phong (Nord) a inauguré le 9 décembre l’Espace du livre francophone. L’événement a été organisé sous les auspices de la Bibliothèque nationale du Vietnam, et de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

La Bibliothèque générale des sciences de la ville de Hai Phong fait partie de huit établissements vietnamiens accueillant "l'Espace du livre français". Cette action s’inscrit dans le cadre des programmes d'appui à la production et la diffusion de connaissances en langue française et d'accès aux savoirs et aux contenus culturels, réalisés par la Direction de la langue française et de la diversité des cultures francophones (DLC) de l’Organisation internationale de la Francophonie.

L’Espace du livre français de Hai Phong a reçu 728 ouvrages, dont 364 titres en français dans les domaines des sciences sociales, des sciences exactes et appliquées, de l'économie, de l'éducation, de la linguistique, de la littérature, de la santé, de l'agriculture, des arts, du sport, des ouvrages de référence et de la jeunesse.

Cet espace permet aux lecteurs d’accéder aux connaissances sur les pays, les gens, la culture, la société, la science et la technologie de la communauté francophone à travers des livres sélectionnés, contribuant à promouvoir la solidarité et l'amitié entre le Vietnam et les autres pays membres de la Francophonie.

Étaient présents à la cérémonie d'ouverture de l’Espace du livre français, la directrice de la Bibliothèque nationale du Vietnam, Kiêu Thuy Nga, le chef adjoint du Département de la sensibilisation auprès des masses du Comité municipal du Parti, Duong Ngoc Tuân, des représentants des agences et établissements concernés ; ainsi que des centaines d'étudiants et de lecteurs passionnés de français de la ville.

Le projet d’établir des Espaces du livre francophone est mis en œuvre de 2020 à 2022 à Hanoï et dans huit villes et provinces du Vietnam à savoir Hai Phong, Quang Ninh (Nord), Nghê An, Khánh Hoà (Centre), Lâm Dông (Hauts Plateaux du Centre), Bên Tre, Binh Duong et Cân Tho (Sud).

Environ 10.000 livres d'auteurs francophones contribuent à accroître la source documentaire des bibliothèques bénéficiaires.