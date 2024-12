Hai Phong exhorté à mettre en œuvre synchroniquement le modèle de l’administration urbaine

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man a exhorté la ville de Hai Phong à perfectionner et à mettre en œuvre de manière synchrone et efficace son modèle de l’administration urbaine, en garantissant la stabilité, l'union et l'absence de perturbation des activités de gestion d’Etat et des services publics.

Hai Phong doit perfectionner dans les meilleurs délais l’appareil des autorités locales et mettre l'accent sur la formation des fonctionnaires répondant aux exigences des tâches dans la nouvelle situation, a indiqué le plus haut législateur, lors d’une conférence tenue le 18 décembre dans la ville portuaire septentrionale pour annoncer la résolution n° 169/2024/QH15 de l'Assemblée nationale sur l'organisation de l’administration urbaine de la ville de Hai Phong et de la résolution n° 1232/NQ-UBTVQH15 du Comité permanente de l'Assemblée nationale sur l'organisation des unités administratives aux niveaux de district et de commune de Hai Phong entre 2023 et 2025.

Le président de l’Assemblée nationale a demandé à la ville de renforcer la sensibilisation à ces résolutions et de simplifier les procédures administratives, notamment celles liées aux modifications des documents et dossiers des personnes et des entreprises ainsi que de garantir les droits légitimes des fonctionnaires, des employés et des travailleurs après l'organisation de l’administration urbaine.



Après l’application du nouveau modèle d’administration urbaine, le développement socioéconomique locale doit être promu, la vie spirituelle et matérielle des habitants doit être améliorée, les valeurs culturelles traditionnelles doivent être préservées et promu, a-t-il souligné.

Hai Phong doit accélérer la décentralisation dans les domaines tels que la gestion urbaine, la planification, l'investissement, la finance, en garantissant l'autonomie et l'auto-responsabilité. La ville doit également élaborer des politiques et des stratégies de développement socio-économique adaptées aux unités administratives après l'organisation de l’administration urbaine, mobiliser des ressources au service du développement des infrastructures techniques et sociales, en attirant les investisseurs et en améliorant la qualité de vie des populations, dans le but de devenir une ville intelligente et moderne, a-t-il ajouté.

Les deux résolutions entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2025. En conséquence, la ville de Hai Phong appliquera un nouveau modèle d’administration urbain en réduisant de 50 unités administratives communales. -VNA/VI