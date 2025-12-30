Hai Phong enregistre des progrès encourageants dans la lutte contre la pêche INN

Grâce à la détermination des autorités locales et à la participation concertée de divers organismes, la ville de Hai Phong a obtenu des résultats encourageants dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), contribuant ainsi aux efforts nationaux visant à lever l’avertissement de la Commission européenne sur la pêche INN.

Cette information a été communiquée lors d’une conférence organisée le 26 décembre par le Département de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du Comité du Parti de Hai Phong, en coordination avec le Département de la culture, des sports et du tourisme et l’Association des journalistes.

Selon le Département de l’agriculture et de l’environnement de Hai Phong, la ville compte actuellement 788 bateaux de pêche. À ce jour, 100% des bateaux sont immatriculés et autorisés à naviguer. Leurs données ont été vérifiées et authentifiées sur la plateforme VNeID, mises à jour dans le système national de gestion des pêches VNFishbase, et ils sont équipés de systèmes de surveillance des navires (VMS).

Le directeur adjoint du Département, Vu Ba Công, a fait savoir que la prise de conscience et les capacités des agents chargés de ces tâches se sont considérablement améliorées, de même que la mentalité et le respect de la réglementation par les pêcheurs. Des pratiques auparavant peu courantes, telles que la tenue d’un journal de bord en mer, se sont progressivement standardisées.

Parallèlement à la gestion de la flotte, aux campagnes de sensibilisation et aux efforts de délivrance des permis, les forces opérationnelles ont intensifié les inspections et traité les infractions de manière proactive et efficace. Entre le 20 décembre 2024 et le 9 décembre 2025, 183 infractions administratives ont été constatées, la perte de connexion au VMS étant l’infraction la plus fréquente.

Dans les prochains mois, le Département de l’agriculture et de l’environnement poursuivra sa coordination avec la police municipale, les garde-côtes et les autorités locales afin de renforcer la diffusion de la Loi sur la pêche et des recommandations de la Commission européenne en la matière.

De plus, la surveillance des bateaux de pêche, les patrouilles maritimes, le contrôle des volumes des captures et la traçabilité électronique seront renforcés. Parallèlement, la ville exige des gardes-frontières qu’ils contrôlent strictement les bateaux entrant et sortant des ports, empêchant ainsi la navigation de ceux qui ne respectent pas la réglementation.

Les autorités locales continueront de traiter définitivement les cas de perte de signal VMS, encourageant la création de groupes d’autogestion pour la sécurité des bateaux et la signature d’engagements par les armateurs et les capitaines à respecter scrupuleusement la réglementation contre la pêche illégale.

Hai Phong progresse également dans l’élaboration d’un plan de gestion durable des pêches afin de soutenir les pêcheurs et de promouvoir le développement à long terme du secteur. – VNA/VI