Hai Phong doit promouvoir ses atouts pour devenir un hub industriel et portuaire

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, prend la parole lors de l'événement. Photo : VNA

La ville de Hai Phong (Nord) doit devenir un moteur de croissance majeur du Nord, en tant que centre névralgique de l’industrie de haute technologie, de la logistique de pointe et de l’économie maritime moderne, tout en jouant un rôle de porte d’entrée essentielle entre les marchés nationaux et internationaux, a déclaré le secrétaire général du Parti, Tô Lâm.



Lors d’une réunion de travail avec le Comité municipal du Parti, lundi 16 mars, le leader du Parti a exhorté la ville portuaire à maintenir une croissance forte et durable, étroitement liée à la modernisation, à la transition écologique, à la digitalisation et à l’amélioration de la qualité de vie. La ville devrait poursuivre le développement de son tissu économique dynamique et conserver son excellent classement national en matière d’environnement des investissements, de réforme administrative et de transformation numérique.



Hai Phong doit bâtir un écosystème industriel de pointe en sélectionnant avec soin des investisseurs compétents, des technologies de pointe et des chaînes d’approvisionnement stratégiques, a-t-il déclaré, ajoutant que la ville doit également développer un système maritime, portuaire et logistique moderne d’envergure mondiale et nationale.



Cela implique la création d’un centre logistique international relié à un réseau portuaire moderne, au transport multimodal, au commerce électronique et à des ports intelligents et écologiques. L’objectif est de faire de Hai Phong une plaque tournante pour les flux commerciaux, la logistique et les services à forte valeur ajoutée dans tout le Nord, a-t-il indiqué.



Le secrétaire général Tô Lâm a demandé à la ville de mettre en œuvre rapidement et efficacement la résolution n°57-NQ/TW du Politburo sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique nationale, tout en tirant pleinement parti des mécanismes politiques spécifiques pour développer un écosystème d’innovation. Cela comprend la création de centres de soutien aux start-up, la mise en place progressive d’un parc scientifique et technologique et la réalisation d’un centre opérationnel intelligent.



La ville est exhortée à promouvoir les ports, la logistique et les services numériques afin d’accroître la part de l’économie numérique, de renforcer sa capacité de gouvernance moderne et de créer un nouvel attrait pour les investisseurs et les entreprises innovantes. Elle devrait encourager l’entrepreneuriat, l’innovation et les entreprises technologiques, afin de constituer progressivement un tissu économique capable de rivaliser à l’échelle régionale et de s’intégrer pleinement aux chaînes de valeur mondiales.



La ville est appelée à mettre en œuvre avec rigueur des mécanismes et des politiques spécifiques pour une allocation efficace des ressources. La priorité devrait être donnée aux investissements de développement, tout en réduisant progressivement les dépenses courantes. Parallèlement, la ville devrait optimiser l’utilisation des biens publics, mener à bien les projets qui s’éternisent, lutter contre le gaspillage et les pertes, et finaliser les mécanismes d’utilisation des infrastructures au sein de la zone de libre-échange.



Hai Phong devrait réformer en profondeur sa gouvernance urbaine pour adopter un modèle numérique, axé sur les services et favorisant le développement. Son système administratif local à deux niveaux doit fonctionner de manière intégrée et efficace, avec une autorité et une responsabilité clairement définies. L’objectif est non seulement de maintenir son leadership en matière de réforme administrative, mais aussi de progresser vers un modèle de gouvernance urbaine moderne, transparent et fondé sur les données. La ville doit améliorer la qualité de sa main-d’œuvre, développer le logement social, améliorer son environnement urbain et rehausser les normes de protection sociale. La ville de Hai Phong (Nord) doit devenir un moteur de croissance majeur du Nord, en tant que centre névralgique de l’industrie de haute technologie, de la logistique de pointe et de l’économie maritime moderne, tout en jouant un rôle de porte d’entrée essentielle entre les marchés nationaux et internationaux, a déclaré le secrétaire général du Parti, Tô Lâm.Lors d’une réunion de travail avec le Comité municipal du Parti, lundi 16 mars, le leader du Parti a exhorté la ville portuaire à maintenir une croissance forte et durable, étroitement liée à la modernisation, à la transition écologique, à la digitalisation et à l’amélioration de la qualité de vie. La ville devrait poursuivre le développement de son tissu économique dynamique et conserver son excellent classement national en matière d’environnement des investissements, de réforme administrative et de transformation numérique.Hai Phong doit bâtir un écosystème industriel de pointe en sélectionnant avec soin des investisseurs compétents, des technologies de pointe et des chaînes d’approvisionnement stratégiques, a-t-il déclaré, ajoutant que la ville doit également développer un système maritime, portuaire et logistique moderne d’envergure mondiale et nationale.Cela implique la création d’un centre logistique international relié à un réseau portuaire moderne, au transport multimodal, au commerce électronique et à des ports intelligents et écologiques. L’objectif est de faire de Hai Phong une plaque tournante pour les flux commerciaux, la logistique et les services à forte valeur ajoutée dans tout le Nord, a-t-il indiqué.Le secrétaire général Tô Lâm a demandé à la ville de mettre en œuvre rapidement et efficacement la résolution n°57-NQ/TW du Politburo sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique nationale, tout en tirant pleinement parti des mécanismes politiques spécifiques pour développer un écosystème d’innovation. Cela comprend la création de centres de soutien aux start-up, la mise en place progressive d’un parc scientifique et technologique et la réalisation d’un centre opérationnel intelligent.La ville est exhortée à promouvoir les ports, la logistique et les services numériques afin d’accroître la part de l’économie numérique, de renforcer sa capacité de gouvernance moderne et de créer un nouvel attrait pour les investisseurs et les entreprises innovantes. Elle devrait encourager l’entrepreneuriat, l’innovation et les entreprises technologiques, afin de constituer progressivement un tissu économique capable de rivaliser à l’échelle régionale et de s’intégrer pleinement aux chaînes de valeur mondiales.La ville est appelée à mettre en œuvre avec rigueur des mécanismes et des politiques spécifiques pour une allocation efficace des ressources. La priorité devrait être donnée aux investissements de développement, tout en réduisant progressivement les dépenses courantes. Parallèlement, la ville devrait optimiser l’utilisation des biens publics, mener à bien les projets qui s’éternisent, lutter contre le gaspillage et les pertes, et finaliser les mécanismes d’utilisation des infrastructures au sein de la zone de libre-échange.Hai Phong devrait réformer en profondeur sa gouvernance urbaine pour adopter un modèle numérique, axé sur les services et favorisant le développement. Son système administratif local à deux niveaux doit fonctionner de manière intégrée et efficace, avec une autorité et une responsabilité clairement définies. L’objectif est non seulement de maintenir son leadership en matière de réforme administrative, mais aussi de progresser vers un modèle de gouvernance urbaine moderne, transparent et fondé sur les données. La ville doit améliorer la qualité de sa main-d’œuvre, développer le logement social, améliorer son environnement urbain et rehausser les normes de protection sociale.

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, pose avec les délégués lors de l'événement. Photo : VNA

D’ici 2030, Hai Phong doit se doter d’une structure spatiale économique maritime moderne, articulée autour des ports et de la logistique, développer et moderniser la connectivité régionale pour devenir un hub de transport multimodal pour le Nord du pays.



Les systèmes portuaires de Lach Huyên et de Nam Dô Son, ainsi que les réseaux logistiques, les parcs industriels et la zone de libre-échange, doivent être planifiés de manière intégrée afin de former une chaîne de valeur cohérente couvrant la production, le transport, le commerce et les services. L’objectif consiste à faire de Hai Phong la plateforme de coordination logistique et d’approvisionnement pour le Nord et la région.



En vue de 2045, le secrétaire général Tô Lâm a souligné que Hai Phong devait devenir une ville portuaire industrielle et de services moderne d’envergure asiatique, ainsi qu’un pôle national pour l’économie maritime, la logistique, les énergies propres et les sciences et technologies marines. L’espace urbain devait s’organiser selon un modèle multicentrique s’étendant vers la mer, avec des centres urbains modernes, des zones urbaines côtières écologiques et des villes intelligentes reliées à des pôles d’innovation.



Hai Phong devrait également créer des parcs éco-industriels, des zones de haute technologie et des centres de recherche axés sur les technologies marines, les matériaux et les énergies nouvelles. Elle devait devenir une ville côtière verte, intelligente et agréable à vivre, capable d’attirer les connaissances, les technologies et une main-d’œuvre qualifiée.



Dans une perspective à plus long terme, jusqu’en 2100, la planification urbaine devrait viser à construire une mégapole maritime compétitive à l’échelle mondiale, servant de plaque tournante pour le commerce, la logistique et l’économie maritime en Asie de l’Est.



Hai Phong devrait activement impulser la coopération régionale en matière d’infrastructures, de logistique, de tourisme, de formation professionnelle et de protection de l’environnement marin afin d’élargir son espace économique et de renforcer la compétitivité régionale globale, a-t-il déclaré.



Une attention particulière devait être portée à la main-d’œuvre, notamment aux travailleurs des zones industrielles et portuaires, aux travailleurs migrants et aux populations vulnérables. La croissance industrielle doit s’accompagner d’un développement parallèle des infrastructures sociales destinées aux travailleurs.



En matière de formation de la main-d’œuvre, des systèmes de formation professionnelle modernes doivent répondre aux besoins des industries, de la logistique, de l’économie maritime et des secteurs de haute technologie afin d’accroître le nombre de travailleurs qualifiés dans les années à venir.



La ville devrait mettre en œuvre des programmes efficaces et durables de réduction de la pauvreté, créer des moyens de subsistance et des emplois, soutenir les groupes vulnérables et étendre la couverture de la protection sociale. Parallèlement, elle doit développer un marché du travail moderne, transparent et flexible.



En parallèle, Hai Phong devrait s’attacher à construire un cadre de vie vert, sûr et durable grâce à une gestion plus rigoureuse des ressources, la lutte contre la pollution, le tri et le traitement des déchets, un développement urbain durable et l’adaptation au changement climatique, afin de préserver la santé et l’avenir de ses habitants à long terme, a-t-il indiqué. – VNA/VI