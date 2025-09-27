Hai Phong doit définir clairement le contenu essentiel pour perfectionner le modèle de socialisme

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime lors de l'événement. Photo : VNA



Le 27 septembre au matin, au Centre des conférences et des spectacles de la ville de Hai Phong, l’organisation du Parti de la ville a solennellement inauguré le 1er Congrès municipal du Parti, mandat 2025-2030, en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh.

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a adressé une corbeille de fleurs pour féliciter l’événement.

Placé sous le thème : «Poursuivre le renforcement des capacités de direction de l’organisation du Parti ; valoriser la tradition de “Ville héroïque” et la grande union nationale ; promouvoir l’innovation et la créativité ; faire de Hai Phong une ville portuaire moderne, civilisée, pionnière dans l’édification du socialisme », le congrès réunit 445 délégués officiels représentant plus de 243 000 membres du Parti issus de 118 organisations subordonnées au Comité municipal du Parti.

Le congrès a estimé que durant le mandat 2020-2025, l’économie locale a maintenu une croissance rapide avec un taux moyen du PIBR de 11,39 %, soit près de 1,8 fois celui du pays. Les recettes budgétaires annuelles ont dépassé 100 000 milliards de dôngs pendant quatre années consécutives. La croissance de l’ancienne province de Hai Duong a atteint 9,8%, dépassant l’objectif fixé.

Les investissements directs étrangers enregistrés, nouveaux et additionnels, ont atteint 20,2 milliards de dollars, presque le double de la période précédente. La ville a créé la zone économique côtière du Sud et prévoit de finaliser la construction d’une zone de libre-échange de nouvelle génération en 2025.

Pour l’horizon 2030, Hai Phong se fixe pour objectif de devenir une métropole portuaire industrielle moderne, écologique et agréable à vivre, de rang régional en Asie du Sud-Est. La ville ambitionne d’être pionnière dans l’industrialisation, la modernisation, la transformation numérique et verte, l’innovation et la créativité, mais aussi un centre national du tourisme maritime, des services logistiques et des énergies propres. Le PIBR devrait croître de 13 à 14 % par an, avec un revenu moyen par habitant de 11 247 dollars. Les exportations devraient dépasser 75 milliards de dollars.

S’exprimant à l’événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué et félicité les résultats remarquables et globaux de l’organisation du Parti, de l’armée et du peuple de Hai Phong au cours du dernier mandat, contribuant de manière significative aux acquis communs du pays.

Il a toutefois exprimé deux préoccupations : les capacités de direction et la combativité de certaines cellules de base du Parti restent insuffisantes ; la gouvernance de certaines administrations locales demeure limitée. Il a souligné la nécessité de transformer les potentiels de la ville en véritables ressources et forces motrices pour un développement rapide et durable.

Le chef du gouvernement a demandé à la ville de continuer à innover dans sa pensée, d’élever sa détermination, de redoubler d’efforts et d’agir avec plus de fermeté, afin d’assumer pleinement son rôle de locomotive et de grand pôle économique du pays.

Il a mis en avant trois axes majeurs : le développement rapide, vert et durable centré sur l’être humain, avec la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique comme fondations ; la promotion de l’industrie culturelle et du divertissement ; l’amélioration du bien-être matériel et spirituel de la population, tout en assurant fermement la sécurité et la stabilité sociale.

En particulier, la ville doit clarifier le contenu pour édifier et perfectionner le modèle de socialisme associé au peuple socialiste pour le mettre en œuvre avec succès dans la ville de Hai Phong à l'ère de progrès national, a souligné le Premier ministre.

Sur le plan de la défense, de la sécurité et des affaires extérieures, il a insisté sur trois priorités : construire une défense nationale de l’ensemble du peuple et une sécurité populaire solides ; mettre en place une posture de défense stratégique flexible et efficace, reposant sur les hautes technologies et l’art de la guerre du peuple ; approfondir une intégration internationale substantielle et efficace.

Le congrès a également annoncé la décision du Bureau politique concernant la désignation du Comité du Parti, de la Permanence, du secrétaire et des secrétaires adjoints du Comité du Parti de Hai Phong pour le mandat 2025-2030.

Le Comité du Parti de la ville de Hai Phong comprend 78 membres, la Permanence, 20 membres. Le Tien Chau a été désigné secrétaire du Comité municipal du Parti. - VNA/VI