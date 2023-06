Hai Ba Trung - Des héroïnes vietnamiennes présentées sur une montre suisse de luxe

Une image de Hai Ba Trung ou Soeurs Trung - deux héroïnes vietnamiennes qui ont levé une armée et sont allées au combat pour protéger leur patrie ancestrale en l'an 43 après JC - a été présente dans une nouvelle collection de haute-fin de la société horlogère suisse Christophe Claret.

Photo : VTC.vn

La collection, baptisée "Legend", a été dévoilée par Christophe Claret en 2021, pour honorer des personnages historiques célèbres de l'histoire mondiale. Récemment, des images et des informations spécifiques sur la montre spéciale ont été annoncées.

Sur sa page fan officielle Facebook, Christophe Claret a déclaré vouloir rendre hommage aux deux sœurs Trung, dites "Hai Ba Trung", qui étaient des héroïnes vietnamiennes au premier siècle et ont repoussé les envahisseurs étrangers.

Le célèbre peintre André Martinez est l'auteur du tableau, a-t-il ajouté.

Le mécanisme de répétition minutes Westminster de la montre permet aux utilisateurs de jouer un air musical lorsque les quarts sonnent. Chaque trimestre a une sonnerie différente. Cette sonnerie, issue d'une collaboration entre Christophe Claret et un violoniste virtuose, offre des notes d'une qualité optimale.

La société n'a pas annoncé le prix officiel de la montre. Cependant, il est évalué entre 714.000 et 747.000 dollars.

Christophe Claret a rendu hommage à de nombreuses personnalités historiques vénérées sur leurs montres, dont le roi Naresuan, un monarque très estimé dans l'histoire de la Thaïlande, l'empereur français Napoléon, et Gengis Khan, le fondateur visionnaire de l'empire mongol.