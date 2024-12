Hà Nam, une destination de voyage culturel et spirituel qui monte

En septembre dernier, la province de Hà Nam a été récompensée pour la première fois en tant que "Première destination touristique émergente d’Asie" pour l’année 2024. L’année précédente, en 2023, elle avait déjà été reconnue par les World Travel Awards comme la "Première destination culturelle régionale d’Asie". Actuellement, la province investit activement pour renforcer sa marque et promouvoir un développement durable.

Située à 65 km au sud de Hanoi, Hà Nam est une région riche en potentiel pour le tourisme spirituel, culturel, écologique et gastronomique. Parmi ses principales attractions touristiques, on trouve des sites comme le complexe spirituel de Tam Chuc, les pagodes Dia Tạng Phi Lai, Bà Đanh et Long Doi Son, le temple Trân Thuong et la basilique de So Kiên. La région est également connue pour ses métiers artisanaux traditionnels, avec des produits de qualité exceptionnelle tels que la soie de Nha Xa, les objets en osier de Ngoc Dông et le poisson mijoté de Vu Dai.

La pagode Dia Tạng Phi Lai séduit les visiteurs par son architecture singulière et son cadre paisible. Photo: VietnamPlus

"Hà Nam est honorée d’avoir été élue Première destination touristique émergente d’Asie et Première destination culturelle régionale d’Asie , ce qui témoigne de son potentiel de développement rapide dans le secteur du tourisme", a déclaré Lê Thi Thuy, secrétaire du comité du Parti de Hà Nam.

Cependant, Hà Nam ne se contente pas de ses acquis. La province met en œuvre de grandes initiatives pour se moderniser et se positionner comme une destination incontournable, tant au niveau régional que mondial. En plus du tourisme spirituel, qui constitue déjà un point fort, Hà Nam développe également le tourisme rural, en exploitant efficacement la valeur de ses traditions culturelles et de son environnement naturel.

"Nous concentrons nos efforts sur le tourisme spirituel, mais pour attirer davantage de visiteurs, nous devons diversifier notre offre touristique. Le tourisme agricole fait actuellement l’objet de notre attention, et nous allons créer des modèles agricoles pour que les habitants et les entreprises puissent en bénéficier. Ces modèles offriront des expériences agricoles et permettront aux visiteurs d’acquérir des connaissances sur le développement durable", a expliqué Truong Quôc Huy, secrétaire adjoint du comité du Parti et président du comité populaire de Hà Nam.

Le village de tissage de la soie Nha Xa est prisé des visiteurs pour ses traditions artisanales. Photo: Journal de Hà Nam

Pour renforcer sa marque de "Première destination culturelle régionale d’Asie", Hà Nam s’efforce d’attirer de grands projets d’investissement tels que le projet Sun Urban City de SunGroup, récemment lancé dans la ville de Phu Ly. Ce projet devrait transformer la physionomie de la région, connecter les zones voisines et offrir de nouvelles attractions touristiques.

"Nous invitons des investisseurs de grande envergure à investir dans la province pour créer une offre touristique diversifiée, interconnectée, afin d’attirer des visiteurs nationaux et internationaux. C’est ainsi que nous garantirons un développement touristique durable", a indiqué Truong Quôc Huy.

En plus du projet de SunGroup, le gouvernement a récemment approuvé le projet d’industrialisation de la zone de Dông Van VI, ce qui renforce l’attractivité de Hà Nam et facilite la connexion entre les produits touristiques régionaux. La province vise à proposer des produits et services touristiques suffisamment attrayants pour que les visiteurs viennent non seulement au printemps, mais tout au long de l’année. Il s’agit d’attirer des touristes pour découvrir la culture locale, visiter des sites naturels et profiter de nombreuses autres expériences uniques.

L'architecture magnifique de la basilique de So Kien. Photo : Sun Group

"Hà Nam devrait utiliser davantage d’outils de promotion modernes, en particulier la technologie numérique, pour atteindre une plus grande visibilité à l’échelle mondiale. Il conviendrait d’investir massivement dans les infrastructures touristiques, telles que les hôtels, restaurants, zones de loisirs, mais aussi dans la préservation et la promotion des valeurs culturelles traditionnelles. Par ailleurs, le développement d’un tourisme intelligent, avec des systèmes d’information numériques et des produits touristiques innovants, est essentiel pour attirer les visiteurs", a suggéré Nguyên Lê Phuc, directeur adjoint de l’Autorité nationale du tourisme, face à ces grandes opportunités de développement.

Au cours des neuf premiers mois de l’année, Hà Nam a accueilli environ 4,2 millions de visiteurs. Grâce à ses avantages en matière de transport et à ses atouts touristiques, les projets en cours devraient permettre à Hà Nam d’attirer encore plus de touristes. L’objectif est d’atteindre entre 5 et 6 millions de visiteurs cette année, et de recevoir 10 millions de touristes d’ici 2030. D’ici là, Hà Nam entend s’affirmer en tant que destination incontournable, au même titre que les sites les plus célèbres du Vietnam. - VOV/VNA/VI