Ha Long accueille plus de 4.500 visiteurs dès le premier jour du Têt du Cheval

Le 17 février (premier jour du Têt du Cheval - Bính Ngọ 2026), dans une atmosphère festive marquée par les couleurs du printemps, le port international de Ha Long a accueilli plus de 4.500 visiteurs internationaux et nationaux, donnant le coup d’envoi d’une année touristique placée sous le signe du dynamisme et des ambitions de percée pour la province de Quang Ninh.

Dès les premières heures de la matinée, deux navires de croisière haut de gamme, le Seabourn Encore et le Piano Land, ont accosté successivement au port, transportant près de 2.400 passagers en provenance d’Europe et de Chine. Il s’agit des premiers navires d’une série de cinq escales de croisières de luxe prévues dans la baie d’Ha Long durant la période du Nouvel An lunaire.

Accueillis au son des tambours traditionnels et dans une ambiance empreinte de symboles porte-bonheur, les visiteurs ont reçu des enveloppes rouges et des vœux de prospérité avant d’entamer leurs programmes de découverte. Outre l’exploration de la baie d’Ha Long, classée au patrimoine naturel mondial, de nombreux touristes ont participé à des circuits urbains comprenant l’avenue fleurie, la rue des fresques murales, la pagode Long Tiên, le Musée de Quang Ninh et des promenades en bord de mer, leur permettant d’apprécier le rythme de vie local.

Parallèlement aux flux internationaux, les visiteurs nationaux ont également afflué dès le matin du premier jour de l’année. À la mi-journée, environ 70 rotations de bateaux avaient été assurées, transportant près de 2.200 touristes vietnamiens pour des excursions dans la baie. Au total, plus de 4.500 passages ont été enregistrés au port en une demi-journée, illustrant un démarrage particulièrement animé de la saison touristique.

Un couple de touristes occidentaux prend des photos souvenir, visiblement enthousiaste après l’accueil chaleureux qui lui a été réservé à Quang Ninh. Photo / VNA

Des visiteurs américains, Juie et Paul Overstreet, ont exprimé leur satisfaction face à l’accueil chaleureux et professionnel réservé par les autorités locales. La découverte des traditions du Têt vietnamien dès leur arrivée constitue, selon eux, un souvenir marquant de leur voyage. De son côté, Ly Kien Hoa, touriste originaire de Hong Kong (Chine), a salué la qualité des services touristiques, estimant qu’ils se rapprochent progressivement des standards internationaux.

Selon Nguyên Viêt Dung, directeur du Département provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme de Quang Ninh, l’affluence enregistrée dès le premier jour du Têt constitue un signal encourageant, témoignant de la confiance des visiteurs envers la destination. La province poursuit ses efforts de diversification des produits touristiques et d’amélioration des services, notamment à travers la restauration de bateaux traditionnels à voiles rouges évoquant les anciens villages de pêcheurs de la baie d’Ha Long, afin d’enrichir l’expérience patrimoniale.

Pour sa part, Bui Quang Tuân, directeur général adjoint du port international de Ha Long, a indiqué que l’accueil de plus de 4.500 visiteurs en une matinée impose des exigences accrues en matière de qualité de service. Le port s’oriente vers un modèle d’accueil professionnel répondant aux standards internationaux, tant au niveau des infrastructures que des ressources humaines. En 2026, il prévoit de recevoir environ 100 navires de croisière transportant plus de 130.000 visiteurs internationaux.

Par ailleurs, le deuxième jour du Têt, l’Aéroport international Van Don doit accueillir des vols privés transportant une délégation d’hommes d’affaires japonais. L’animation simultanée des voies maritime et aérienne dès le début de l’année confirme la position de Quang Ninh comme centre touristique haut de gamme et dynamique de la région. - VNA/VI