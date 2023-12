Hà Giang et le Yunnan chinoise organisent une inspection frontalière conjointe

Le Département des affaires étrangères de la province de Hà Giang (Nord) et le Bureau des affaires étrangères de la province chinoise du Yunnan ont organisé lundi 25 décembre une cérémonie à la borne 456 dans la commune de Thuong Phung, district de Meo Vac, pour inaugurer une inspection à la frontière commune.

Les délégués vietnamiens et chinois à la cérémonie. Photo : baohagiang.vn

S’exprimant lors de l’événement, le directeur du Département des affaires étrangères de la province de Hà Giang, Dô Quôc Huong, a déclaré que cette activité avait contribué à renforcer la solidarité et l’amitié entre les deux pays en général et les deux localités en particulier.L’inspection frontalière conjointe a également contribué à créer la confiance, à renforcer la compréhension mutuelle et à construire une zone frontalière Vietnam-Chine de solidarité, d’amitié, de coopération et de développement.Après la cérémonie, les délégations des deux provinces ont procédé à une inspection conjointe de la frontière commune, de la borne 449 à la borne 486. Les deux parties ont inspecté la situation sur le terrain et des bornes frontières; et la mise en œuvre de documents juridiques à la frontière terrestre Vietnam-Chine. Ils ont nettoyé et peint certaines bornes frontières et popularisé leur coordination dans la gestion des frontières.