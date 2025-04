Guerre du Vietnam, le conflit le plus injustifié du 20e siècle, selon un sondage américain

La guerre du Vietnam est considérée comme le conflit le plus injustifié du siècle dernier, selon un récent sondage d’opinion mené par Nexstar Media Group et l’Emerson College des États-Unis, à l’occasion du 50e anniversaire de la fin de la guerre.



Les résultats, publiés sur le site web de The Hill, montrent que 44 % des adultes considèrent la guerre comme injustifiée, tandis que 50 % admettent ne pas avoir encore une idée précise des raisons pour lesquelles les États-Unis se battaient au Vietnam.



Environ un quart des personnes interrogées étaient d’anciens combattants de la guerre du Vietnam, tandis que 46 % des vétérans interrogés ont déclaré que le conflit n’était pas justifié.



« Dans l'ensemble, les Américains nous ont dit que les États-Unis n'auraient pas dû s'impliquer dans un conflit qui a coûté la vie à plus de 58 000 militaires et à de très nombreuses autres personnes, soldats et civils vietnamiens », a déclaré Spencer Kimball, directeur du sondage Emerson, à The Hill.



Jusqu'à 43 % des Américains interrogés ont déclaré que les États-Unis n'avaient pas retenu la leçon et n'étaient pas devenus plus prudents quant à leur implication dans des conflits étrangers.



L'enquête a mis en lumière les leçons de cette guerre de deux décennies, son impact profond et le sentiment des Américains sur la guerre après toutes ces années. - VNA/VI