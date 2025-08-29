Gratuité sur la ligne de métro Bên Thành - Suôi Tiên à l'occasion de la Fête nationale

Le 28 août, l'Eurl des chemins de fer urbains n°1 de Hô Chi Minh-Ville a annoncé la gratuité totale le 2 septembre pour tous les passagers empruntant la ligne de métro Bên Thành - Suôi Tiên. Les voyageurs pourront franchir les portiques grâce à leur carte d'identité électronique ou au code QR généré via l'application HCMC Metro HURC.

La fonction "QR Dôc lâp" sera activée le 2 septembre et ne sera valable que ce jour-là. L'entreprise précise que seuls ces deux moyens permettront de bénéficier de la gratuité ; les autres modes d'achat seront facturés sans remboursement.

Parallèlement, la ligne n°1 continue de diversifier ses canaux de vente : distributeurs automatiques, paiement par cartes bancaires (Visa, Mastercard, Napas), portefeuilles électroniques, application HCMC Metro HURC, ainsi que 44 kiosques automatiques opérationnels dès le 29 août. À partir du 15 septembre, certains guichets cesseront de vendre des billets papier avec QR.

Pour répondre à l'afflux attendu lors de la fête et des feux d'artifice, la ligne augmentera sa fréquence : 251 trajets les 30 et 31 août, 264 les 1er et 2 septembre. Le service sera prolongé de 5h à 23h. -VNA/VI