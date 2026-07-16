Gratitude éternelle envers ceux qui ont servi la Patrie
S'exprimant lors de sa visite au Centre de soins pour invalides de guerre de Kim Bang, dans la province de Ninh Binh, le Premier ministre Le Minh Hung a adressé ses salutations chaleureuses et sa profonde gratitude aux invalides du centre ainsi qu'à l'ensemble des personnes méritantes du pays.
Le Premier ministre Le Minh Hung en compagnie de soldats blessés, de soldats malades et du personnel du centre de réadaptation Kim Bang pour les soldats blessés, dans la province de Ninh Binh. Photo : VNA
À l'occasion du 79e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des martyrs (27 juillet 1947 - 27 juillet 2026), le Premier ministre Le Minh Hung s'est rendu, dans la matinée du 16 juillet, au Centre de soins pour invalides de guerre de Kim Bang, dans la province de Ninh Binh, afin de rendre visite aux pensionnaires et de leur remettre des cadeaux.
Depuis près de cinquante ans, cet établissement assure le traitement et la réadaptation fonctionnelle des invalides et malades de guerre. Il a pris en charge plus de 1.000 personnes, dont plus d'une centaine de blessés graves ayant pu, après avoir retrouvé un état de santé stable, regagner leur famille pour y passer leur retraite. Aujourd'hui, une équipe de 60 cadres, médecins et infirmiers assure les soins et le suivi de 103 pensionnaires originaires de 13 provinces et villes. Parmi eux figurent 69 invalides de catégorie spéciale présentant un taux d'incapacité supérieur à 81 %, ainsi que 34 retraités ou proches de personnes méritantes. Nombre d'entre eux souffrent de traumatismes crâniens ou de troubles psychiatriques chroniques liés à leurs blessures et nécessitent une assistance permanente.
Le Premier ministre Lê Minh Hung s'exprime. Photo: VNA
Travaillant avec le comité permanent du Comité du Parti de la province de Son La sur les résultats de la mise en œuvre de la résolution du 14e Congrès national du Parti, de la résolution du 16e Congrès provincial du Parti pour le mandat 2025-2030, le secrétaire général et président Tô Lâm a exhorté à faire de la province un centre d’agriculture bio, de transformation agricole et de tourisme.