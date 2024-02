Grande diversité dans les produits de décoration du Têt

Comme le Nouvel An lunaire approche, les magasins de décoration dans des rues de Hô Chi Minh-Ville comme Hai Thuong Lan Ong, Tran Hung Dao, Nguyen Trai, Phung Hung..., exposent de nombreux produits pour le Têt, avec des designs magnifiques et variés.



Cette année, les décorations vietnamiennes du Têt constituent la majorité des produits vendus. De nombreux produits, tels que des sentences parallèles écrits sur du papier rouge, des pièges à poissons en bambou entièrement fabriqués à la main et des plateaux en bambou peints en rouge, sont le choix de nombreux clients. En particulier, étant donné que le Nouvel An lunaire est placé sous le signe du Dragon, la plupart des produits décoratifs comportent des images de cet animal mythique.

Un magasin dans la rue Hai Thuong Lan Ong, 5e arrondissement, Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Par rapport à l’année dernière, les prix des produits de décoration du Têt n’ont pas beaucoup changé. Plus précisément, les petits ensembles de ficelles décoratives coûtent entre 10.000 et 20.000 dongs chacun, et les pièces d'or, selon leur taille, coûtent entre 120.000 et 500.000 dongs. Les fleurs artificielles coûtent entre 110.000 et 250.000 dongs...



To Kieu Lien, qui vit dans le district de Tan Binh, choisit souvent des produits qui symbolisent le Vietnam ancien pour recréer de petits paysages dans sa maison à chaque fête du Têt.



Bien que les produits soient abondants et diversifiés en termes de designs, de styles et que les prix soient raisonnables, selon les propriétaires de plusieurs magasins, les clients ne sont pas nombreux.



Nguyen Mai Nhi, une commerçante de la rue Hai Thuong Lan Ong, 5e arrondissement, a déclaré que bien que le nombre d’acheteurs ait doublé par rapport aux jours ordinaires, il a diminué d'environ 50 % par rapport aux années précédentes.



Phan Tan Hoa, propriétaire d’un magasin de la rue Hai Thuong Lan Ong, 5e arrondissement, a précisé que le nombre de clients de son magasin avait été aux niveaux les plus bas de ces trois dernières années.



La situation dans les supermarchés de Ho Chi Minh-Ville semble plus dynamique. Phan Thu Trang, employée de la librairie Nguyen Van Cu dans le 1er arrondissement, a déclaré que les produits de décoration du Têt faits à la main étaient très populaires et que les prix étaient raisonnables, à partir de seulement 50.000 dongs pour un produit.



Outre les marchés traditionnels, certains consommateurs privilégient les achats en ligne. Nguyen Nhat Linh, habitante dans l’arrondissement de Phu Nhuan, a déclaré qu'en raison de son travail chargé, elle avait rarement le temps de sortir faire les courses du Têt. Ainsi, lorsqu’elle a besoin de quelque chose, elle prend souvent le temps de consulter les plates-formes de commerce électronique et de passer une commande. Elle a indiqué que les achats en ligne disposaient également de nombreux programmes de promotion attrayants, adaptés aux goûts des consommateurs.



Les plates-formes de commerce électronique telles que Shopee, Lazada, Tik Tok Shop..., mettent actuellement en œuvre de nombreuses promotions ainsi que des services pour aider les clients à faire leurs achats plus facilement.



Cette année, des produits tels que lanternes, pêchers rouges d'hiver, autocollants décoratifs, figurent parmi les mots-clés les plus recherchés sur les plates-formes de commerce électronique.-VNA/VI