Go Digital - Go Global : La transformation numérique au service des entreprises vietnamiennes

La technologie numérique et le commerce électronique ne sont pas seulement des tendances, mais sont devenus de nouveaux moteurs de croissance pour les exportations, aidant les entreprises vietnamiennes à accéder directement aux consommateurs mondiaux, à réduire les coûts intermédiaires et à augmenter la valeur de leurs marques.

Cette remarque a été présentée lors du séminaire "Go Digital – Go Global" discutant du renforcement la compétitivité des entreprises vietnamiennes grâce à la transformation numérique et à la connexion aux marchés mondiaux. L'évènement a été organisé le 27 octobre par l'Agence de promotion du commerce du Vietnam (Vietrade), relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce, dans le cadre de la première Foire d'Automne 2025 à Hanoï.

S'exprimant au séminaire, le directeur de Vietrade, Vu Ba Phu a déclaré que le contexte de la mondialisation et de la 4e Révolution industrielle, la transformation numérique est devenue un facteur clé pour renforcer la compétitivité des entreprises, élargir les marchés et approfondir leur participation aux chaînes de valeur mondiales.

Il a souligné que le programme Go Digital – Go Global vise à accompagner les entreprises dans leur transformation numérique et leur intégration internationale. Il leur offre ainsi la voie idéale pour appliquer efficacement les technologies numériques à la production, au marketing et aux ventes, tout en construisant une marque vietnamienne prestigieuse sur les marchés national et internationaux. Ce programme contribue également à promouvoir un développement durable fondé sur l'innovation et la coopération numérique.

Le directeur adjoint du Centre de développement du commerce électronique et de la technologie numérique (VECITA), Bùi Huy Hoàng, a indiqué que le commerce électronique transfrontalier connaît une croissance rapide, avec une valeur mondiale estimée à 791,5 milliards de dollars en 2024 et un taux de croissance moyen annuel prévu de plus de 30,50 %.

Bùi Huy Hoàng a conseillé aux entreprises de choisir des produits adaptés aux marchés cibles, de définir clairement leur modèle de commerce électronique transfrontalier (B2B, B2C, etc.), et de concentrer les ressources d'investissement sur ce modèle commercial de commerce électronique. -VNA/VI