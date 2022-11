Global Robotics Services vise à faire du Vietnam une plaque tournante mondiale de la robotique

En choisissant le Vietnam comme première destination en Asie du Sud-Est, Global Robotics Services (GRS) ambitionne de développer le marché, d’ouvrir son usine sur place et de faire du pays une plaque tournante mondiale de la robotique.

Au port de Cat Lai. Photo: VNA



Dans une interview au magazine Diên dan Doanh nghiêp (Business Forum), le PDG de GRS, Chen Hong Ming a évalué que le Vietnam a une économie dynamique qui croît à un taux annuel moyen de 8-9% avec un grand potentiel d’attraction d’investissement, d’où un rôle important de la logistique.GRS est une branche robotique de GLP, l’un des principaux gestionnaires d’investissements mondiaux et créateur d’entreprise opérant au Brésil, en Chine, en Europe, en Inde, au Japon, aux États-Unis et au Vietnam. Elle offre à ses clients des solutions d’opérations logistiques par le biais de la robotique et a jusqu’à présent remporté du succès sur de nombreux marchés, dont le Japon et la Chine.En débarquant au Vietnam, la société veut faire du Vietnam un pays leader dans les services robotiques, a-t-il déclaré lors du dévoilement du plan à long terme de GRS consistant à ouvrir son usine dans le pays et à faire du Vietnam un centre mondial de la robotique.Chen Hong Ming a partagé que son entreprise souhaite recevoir le soutien du gouvernement vietnamien en termes fonciers et fiscaux.Il a cité des statistiques montrant qu’environ 10 % du nombre total d’entrepôts dans le monde sont automatisés, et le pourcentage pour le Vietnam est de 2 à 3%. Par conséquent, la marge de croissance dans le domaine est importante car la vitesse de croissance du marché de l’automatisation est de 25%.Avec sa grande population, sa main-d’œuvre dynamique et son économie en développement, le Vietnam a de grandes chances de rattraper les autres pays d’Asie et d’atteindre le niveau international de la logistique automatisée après une décennie, a-t-il déclaré. – VNA/VI